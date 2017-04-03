AK Partili Hotar: Yanlış hatalı gibi göstermek bugüne kadar dikili bir ağacı bulunmayan ana muhalefete yakışır

AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, referandumda CHP'liler tarafından sıkça eleştirilen 18 yaşında seçilme konusu ile ilgili açıklama yaparak, "Bu konuları algı oluşturabilecek, yanlış hatalı gibi göstermek bugüne kadar dikili bir ağacı bulunmayan ana muhalefete yakışır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı Balçova Termal Otel'de, tüm siyasi partilerde görev siyaset yapan siyaset adamlarına 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde bir yemek verdi. Yemeğe, AK Parti AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Nükhet Hotar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican ve siyasi partilerde görev yapmış siyaset adamları katıldı. Yemekte konuşan Prof. Dr. Nükhet Hotar, referandumda halk oylamasına sunulacak olan 18 madde hakkında bilgiler verdi. Anayasa değişikliğine 'Hayır' kampanyası düzenleyen CHP'yi eleştiren Hotar, ana muhalefet partisinin 18 madde hakkında bilgi sahibi olmadan halkı yanlış yönlendirdiğini öne sürdü.

Referandum da 'Evet' çıkması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hotar, "Gündemiz şu anda 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması. Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren 18 maddelik anayasa değişikliği. 18 maddeyi açıp okuduğumuzda anlaşılmayacak bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü teknik dille yapılmamış, çok derin bir hukuk bilgisi gerektirmiyor. Dolasıyla şu anda kamuoyunda bir kısım karşılık bulmuş olan bir sürü yalan yanlış bilginin temelinin anayasa da aslında bu değişiklik paketinde olmadığını görüyoruz" dedi.

"BUNUN ÖNÜNDE ARKASINDA BİRŞEY YOK"

CHP'liler tarafından sıkça eleştirilen 18 yaşında seçilme konusu ile ilgili açıklama yapan Hotar, "Ana muhalefetin en çok seslendirdiği 18 yaş konusu var. Şu anda zaten gençlerimiz 18 yaşında seçme hakkına sahip. Seçmek çok daha zor bir şeydir aslında. Seçme hakkına sahip olan bir yaş grubuna da ki sadece 18 yaş değil 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 yaşını doldurmamış tüm yaş gruplarını ilgilendiren gençlere tanınmış bir hak bu. Biz bu yaş yelpazesini 18'den 98'e 108'e kadar taşıyabiliriz. Her yaştaki kişilerin seçilme ihtimali ne kadarsa bu yaşında seçilme ihtimali o kadar. Yani biz bir kota koymadık. Mecliste 18 yaşında şu kadar kişi olacak diye bir kota koymadık. Sadece seçilmek isteyen gençlerimize böyle bir hak verdik. Yani bunun önünde arkasında bir şey yok. Bununla da gurur duymamız lazım. İncelendiğinde 18 yaşında seçilen ve seçen hakka sahip olan çok sayıda dünya ülkesi var. Bunlarda dünyanın gelişmiş ülkesi dediğimiz ülkeler. Diğerlerinde de 21 yaş. Yapılan sadece bu" diye konuştu.

"MECLİSİN GÜCÜ DE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN GÜCÜ DE YETER"

Milletvekili sayısının artmasını öngören maddeyi de açıklayan Hotar, CHP'yi eleştirerek, "Bir diğer konu ise mecliste neden 50 milletvekili artıyor. Mecliste yıllar itibariyle milletvekili sayıları var. Bunları hepiniz biliyorsunuz. 1957 yılında mecliste 602 milletvekili varmış. 1995 yılına geldiğimizde 450 olan milletvekili sayısı 550 olmuş. Aradan geçen onca yıldan sonra ve nüfusumuzda 80 milyona ulaşmışken, biz 50 milletvekili daha artırıp temsilde adaletin sağlanmasını hedefledik. 50 milletvekili daha olduğunda temsilde adalet biraz daha sağlanmış olacak. İşte artan 50 milletvekilin maaşı nereden sağlanacak diye eleştiriler var. Bizde diyoruz ki CHP'nin bir katip üyesinin yıllık 2 milyon TL'lik haberleşme ücreti kontrol altına alındığında bu zaten karşılanır hiç merak etmeyin. Meclisin gücü de Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü de 50 milletvekilinin maaşını karşılamaya yeter. Bu konuları algı oluşturabilecek, yanlış hatalı gibi göstermek bu güne kadar dikili bir ağacı bulunmayan ana muhalefete yakışır" dedi.

"İKİ TANE CUMHURBAŞKANI YA DA BAŞKANI OLAN BİR DEVLET VAR MI"

Tek adam eleştirilerine de cevap veren Hotar, "Tutturmuş tek adam, tek adam diye. 7 kere seçim kaybeden bir kişi hala koltuğunda oturuyor. Tek adam görmek istiyorsan aynaya bak diyoruz. Ana muhalefet sürekli diyor ya '15 yıldır iktidarsınız ne istediniz de yapamadınız' işte bu noktada sistemi kişilere bağımlı olmaktan çıkarıp yüzde 50 artı 1 oyla halkın seçeceği bir kişinin başa gelmesini istiyoruz. Şu anda sınırsız sorumlu bir cumhurbaşkanımız var. Yargılanamaz, sorgulamaz. Yeni sistemde sorgulanabilir, yargılanabilir diyoruz. Şimdi aday olduğu sürece istediği kadar seçilme hakkı var. Ama yeni sistemde iki dönemle sınırlı. Herkes aday olabilir. Şu kişi aday olamaz diye bir kural da yok. Seçilecek kişinin meclisi feshetme hakkına sahip olacağı söyleniyor. Fesih etme hukuku bir kavram. Kimse gazi meclisi ortadan kaldıramaz böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece meclis olacaktır. Meclisi seçime götürülebilir. Bunu yapan bir cumhurbaşkanın da bir dönemi gider. İkinci dönemde de böyle bir şey olursa ikinci dönemi de gider. Bu durumda yapılan eleştirileri biz haksız buluyoruz. Meclisi feshedecek, meclisi ortadan kaldıracak, asacak kesecek. Böyle bir şey yok. Tek adam, tek adam diyorlar. Bir ülkede kaç tane cumhurbaşkanı olur. İki tane cumhurbaşkanı ya da başkanı olan bir devlet var mı Devleti yöneten bir kişi olur" diye konuştu.

"DAĞDAKİ TERÖRİST HAYIR KAMPANYASI BAŞLATIYOR"

Yemeğe katılanlardan 'Evet' oyu isteyen Hotar, "Sizlerden isteğimiz belirlenen 18 maddeyi iyi incelemeniz ve doğru karar vermeniz. İncelersiniz içinize sinmez anlarız, Başımızın üstünde yeriniz var. Ancak bunu yaparken de kimin hayır oyu verdiğine bakmak lazım. Dağdaki terörist hayır kampanyası başlatıyor. Sosyal medyada paylaşıyor. Diyorlar ki 'Evet' çıkarsa ülke bölünür. Ülke bölünecekse dağdaki terörist neden hayır kampanyası yapıyor. Onun amacı ülkeyi bölmek zaten. Niye hayır desin. Ülkeyi bölmek için evet der. Ama hayır kampanyası yapıyor. FETÖ'sü hayır kampanyası yapıyor. Avrupa devletleri hayır kampanyası yapıyor. Bu bizim kendi iç meselemiz. Size ne, siz neden karışıyorsunuz. Biz sizin herhangi bir oylamanıza karışmadık. Hepsi bir hayır kampanyası içinde. Neden Güçlü bir Türkiye istemiyorlar çünkü. Neden artık IMF'ye borç veren, başka ülkelerin kapısına giden borç isteyen bir Türkiye yok artık. IMF'ye borç veren çevresindeki ülkelere yardım eden bir Türkiye var. O bakımdan oy pusulasında oyumuzu kullanacağımız da kimlerle aynı safta olduğumuza dikkat edelim" dedi.

DHA