Ak Partili Karaaslan: Hollanda'nın yaptığı insanlık suçu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya Hollanda'da yapılan uygulamanın açıklanabilir hiç bir tarafı olmadığını söyledi. Karaaslan, ''Yalnızca bir kadın siyasetçi olarak değil bu yüce milletin bir ferdi olarak yaşananları insanlık suçu olarak nitelendiriyor, Hollanda'nın en temel insan haklarını ayaklar altına alan bu uygulamasını bir kez daha kınıyorum'' dedi.

Ak Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu'na girişine izin verilmemesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Karaaslan açıklamasında şunları söyledi:

''Avrupa'da son dönemde Türkiye'ye karşı gerçekleştirilen bütün uygulamalar ve son olarak Hollanda tarafından gece geç saatlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Betül Sayan Kaya'ya ve dolayısıyla milletimize karşı yapılan bu ırkçı ve faşist yaklaşımın açıklanabilir hiçbir tarafı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik gerçekleştirilen bu tavır, ortaçağ karanlığına her geçen gün daha da gömülen Avrupa'nın durumunu en acı şekilde gözler önüne sermektedir. Bu utanç Avrupa'nın hanesine yazılacaktır."

Avrupa'nın her geçen gün islamofobik ve ırkçı uygulamaların hakimiyetine girdiğini ileri süren Karaaslan, "Yalnızca bir kadın siyasetçi olarak değil bu yüce milletin bir ferdi olarak, bakanımıza ve Rotterdam Başkonsolosumuza yapılanların yanı sıra, en temel demokratik haklarını kullanmak için bir araya gelmiş vatandaşlarımızın üzerine at sürülmesini, köpeklerle saldırılmasını insanlık suçu olarak nitelendiriyor, Hollanda'nın en temel insan haklarını ayaklar altına alan bu uygulamasını kınıyorum'' dedi.

DHA