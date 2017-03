AK Partili Karaaslan: Vesayetçi sistem Türk demokrasisini kesintiye uğrattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, vesayetçi zihniyetin birçok kez devreye girerek Türk demokrasisini kesintiye uğrattığı görüşünü savunarak, "Bu sistemde de 10-15 yıl sonra bir sıkıntı meydana gelebilir. Sıkıntı her ne olursa olsun dönüp dolaşıp hakemliğine başvuracağımız grup asla darbeciler, vesayetçiler, karanlık odaklar değil, millet olacak" dedi.

AK Partili Karaaslan, Bartın Öğretmenevi'nde kadın ve genç girişimlercilerle sabah kahvaltısında bir araya geldi. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Manav ve partililerin de katıldığı kahvaltıda konuşan Karaaslan, Türkiye açısından çok önemli bir seçime gidildiğini belirterek, "AK Parti olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir darbe anayasası ile yönetilmeyi hak etmediğini söylüyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Biz uzlaşmaya varız' diyerek bize kapıyı açtı. Açılan kapı ile birlikte süreç yeniden başladı. Bana göre Türkiye’nin en büyük problemlerinden birisi hayata, geleceğe çok sığ taraftan bakan bir ana muhalefet partisi. Gönül isterdi ki o da uzlaşmanın bir parçası olsaydı, fikrini söyleseydi. Bir tane öneri sunsaydı ama hep 'Olmaz' ve 'Hayır' dedi. Bu hayırcı zihniyet aslında Türkiye’nin gelişimi önündeki en önemli engellerden biri maalesef. Ben iktidar partisinden biri olarak muhalefetin hayata baktığı o daracık pencereyi Türkiye için çok büyük kayıp olarak görüyorum. Biz MHP ile bu ülkenin geleceğini aydınlık yarınlara ulaşma azmini ve iddiasını destekleyecek bir güçle yola başladık" diye konuştu.

Karaaslan, referandum sürecince 'hayır'cıların çeşitliliğinin arttığı belirterek şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiçbir şekilde bir araya gelemeyen ekstra gruplar bir anda bir araya geldiler. Sonra CHP parti logosu kullanmamaya karar verdi. Bir parti düşünün kendi logosunu kullanmadan kampanya başlattı. Bilmiyoruz şu anda dolaşan kim kimin arabasıdır. Karşımızda kurumsal kimlik olmadan yapılan bir kampanya var. Biz her zaman olduğu gibi şeffaf, açık, net, ne istediğini bilen ve ne istediğini millete iyi ifade edebilen bir bakış açısıyla çalışmalara başladık. Bugüne kadar Türkiye çok badireler atlattı. Bunların ortak noktası, halk önemli konularda doğru karar verememe ihtimalini içinde saklar. O yüzden halka çokta önemli meseleleri sormamak yada bu yetki vermemek gerekir. Bunu söyleyen bu bakış açısına sahip olan zihniyetin adı vesayetçi zihniyettir. Ve bu zihniyet Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri bir çok kez devreye girerek Türk Demokrasisini kesintiye uğratmıştır. AK Parti kurulduğu günden beri halkın isteklerini, taleplerini, halkın uyarılarını, eleştirilerini, halktan gelen her şeye kapılarını tamamen açmış, ama aynı zamanda gönlünü açmış bir iktidar ve bakış açısından bahsediyoruz. Bu sistemde de 10-15 yıl sonra bir sıkıntı meydana gelebilir. Sıkıntı her ne olursa olsun dönüp dolaşıp hakemliğine başvuracağımız grup asla darbeciler, vesayetçiler değil karanlık odaklar değil, millet olacak. Millete diyeceğiz ki 'Bir sıkıntı var, senin hakemliğinde bunu çözmek istiyoruz, siyaset kurumu olarak biz çözemedik.' Sistem özünde bu."

Karaaslan, kahvaltının ardından geçtiğimiz yıl Mardin’in Dargeçit mevkiinde şehit olan Uzman Onbaşı Cem Kanbur’un Muratbey Köyü'ndeki ailesini ziyaret etti.

DHA