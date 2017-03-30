Ak Partili Kaya: Güçlü iktidar gibi çok güçlü muhalefet olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Bu ülkede AK Parti’nin en büyük kazanımlarından bir tanesi muhalefetin olmamasıdır. Var da, hani sesini işitemiyoruz. Bundan sonra bu ülkede güçlü iktidar gibi aynı zamanda çok güçlü bir muhalefet olacak" dedi.

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum çalışmaları kapsamında Zonguldak ve Ereğli İlçesi'nde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Erol Kaya, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ile güçlü hükümetlerin olacağını söyleyerek şöyle konuştu:

"Teklif referandumda kabul edilirse hükümet sandıkta kurulacak ve sandıkta her şey bitecek. Ve bunu tankların gölgesinde, gazete ilanlarıyla, tehditlerle, şantajlarla, transferlerle hiç kimse yapamayacak. Millet iktidar olacak. Birinci olacak olan budur. İkincisi ise bunun kadar önemli bir şeydir. Bu ülkede AK Parti’nin en büyük kazanımlarından bir tanesi muhalefetin olmamasıdır. Var da, hani sesini işitemiyoruz. Bundan sonra bu ülkede güçlü iktidar gibi aynı zamanda çok güçlü bir muhalefet olacak. Her ikisinin sonunda da ortaya şu tablo çıkacak; Siyasette başaramayan gidecek. Bu ülkede '7 seçim kaybedip 8'incide de buradayım' diyecek devirler bitmiş olacak. Türk siyaseti artık değişecek, bu millete benzemeyen hiç kimsenin siyaset yapamayacağı, bu millete rağmen hiç kimsenin de siyaset yapamayacağı ve millete ayak çekilemeyeceği bir döneme gidiyoruz. 16 Nisan bu anlamda önemlidir."

DHA