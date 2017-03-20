AK Partili Kolçak, son yolculuğuna uğurlandı

BALIKESİR'in Ayvalık İlçesi'nde, kalp krizi sonucu 40 yaşında yaşama veda eden AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Kolçak, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Fatih Kolçak, dün saat 06.30 sıralarında, işletmecisi olduğu unlu mamüller satışı yapan dükkanını açarken kalp krizi geçirerek öldü. İki hafta önce açılışını yaptığı işyerinin önünde yaşamını yitiren Kolçak'ın ani ölümü yakınları, sevenleri ve partililerini yasa boğdu. Kolçak için bugün öğlen Ayvalık Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, AK Parti Ayvalık İlçe Gençlik Kolları ve Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, AK Partili Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, CHP'li Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, esnaflar, Kolçak'ın yakınları ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 400 kişi katıldı. Kılınan namazın ardından Kolçak'ın bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Altınova Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA