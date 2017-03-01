AK Partili Külünk: Mustafa Kemal yaşasaydı partili başkanlık sistemine geçerdi

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Parlamenter sisteme ve çok partili sisteme geçerken Türkiye millete mi sordu Mustafa Kemal yaşasaydı sistem değişikliğiyle partili başkanlık sistemine geçerdi. Çünkü Mustafa Kemal'in genetiği bunu emrediyor. Mustafa Kemal'i elimizden alanlar da 15 Temmuz'un arkasındakilerdir" dedi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nun organize ettiği 'Dünyadaki ekonomik gelişmeler ve Türkiye'ye etkileri' başlıklı konferans AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün katılımıyla İzmir'deki Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, milletvekilleri, belediye başkanları, AK Parti il yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Metin Külünk, 15 Temmuz'u anlamanın anahtarının İzmir'in işgalinde olduğunu belirterek, "Bu şehir, 15 Temmuz'u anlamanın anahtarıdır. 15 Temmuz'daki kalkışma ile Yunan işgali arasında hiçbir fark yok. Ben biliyorum ki Yunan işgalini geldikleri yere gönderen bu şehir 15 Temmuz'u en iyi anlayan şehirdir. 15 Temmuz'un hedefi, bize ait olan cumhuriyetin intikamını almaktı. Mustafa Kemal, cumhuriyeti bağımsızlık esaslı kurdu. Mustafa Kemal cumhuriyeti kurarken İstanbul'daki İngiliz işgalcilerin eline tutsak edilmek istenen devleti, Anadolu'daki Kuvayi Milliye ruhuyla ayağa kalkarak Ankara'da o devletin bağımsızlığını ilan etti. O günden beri bizden intikam peşindeler. O günden beri bağımsızlığımızı elimizden alma, Türkiye'yi kontrol etme peşindeler. Bize manda muamelesi, sömürge muamelesi yapma peşindeler. Bize 'Cumhuriyeti kurdunuz, bağımsızlığınızı ilan ettiniz ama sizi ekonomik krizlerle, siyasi krizlerle kontrol altında tutarız. Hiçbiri olmazsa darbelerle kontrol altında tutarız' mesajı vermeye çalıştılar" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ OYUNUN DIŞINDA BIRAKMAK İSTİYORLAR'

Türkiye'de rejim problemi olmadığını vurgulayan Külünk, birlik çağrısı yaparak, "Bağımsızlık bizim, demokrasi bizim, Atatürk bizim. Ey CHP'li, MHP'li kardeşlerim, vatandaşlarımız; bizim başımıza bir şey gelse başka gidecek yerimiz yok. Birbirimizi sevelim. 15 Temmuz'daki hain örgüt üzerinden Orta Doğu'nun değişecek haritasında Türkiye'nin dışarıda kalmasını istediler. Onların tek derdi petrolü kontrol edip dünyadaki adaletsiz egemenliklerini sürdürebilmek. O masa yeniden kurulmuş durumda. Bu masada küresel para baronları çizmek istedikleri haritada Türkiye'yi oyunun dışında bırakmak istiyorlar" diye konuştu.

'1 TRİLYON DOLAR İHRACAT POTANSİYELİNE SAHİBİZ'

İzmir'in bugün bulunduğu yerden çok daha ötede olması gerektiğini belirten Külünk, ihracat konusunda da Türkiye'nin potansiyelinin büyük olduğunu söyledi. Türkiye'nin gerçekleştirdiği 160 milyar doları aşkın ihracatın yetmeyeceğini söyleyen Külünk, şöyle konuştu:

"Geleceğimiz noktada birinci etap 500 milyar dolardır. Bu uçuk bir rakam değildir. 1 trilyon dolar ihracatı gerçekleştirecek potansiyele sahibiz. Batının bizim arkamızdan hayretle izlediği güçlü Türkiye yolunda yürüyebiliriz. Yeter ki birbirimizi sevelim. Bizim sevgimiz gariptir. İsteriz ki sevdiğimiz kendimize benzesin. Hayır böyle bir dünya yok. Anadolu topraklarında herkes birbirini olduğu gibi görerek sever. Farklılıklarımızı birbirimize dayatmak yerine Türkiye idealizminde buluşturduğumuz zaman başarabiliriz."

'ERDOĞAN KENDİ MÜCADELESİNİ VERMİYOR'

Referandum konusuna da değinen Külünk, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte iyi anlaşılması gerektiğini söyleyerek, "Recep Tayyip Erdoğan kendi mücadelesini vermiyor. Sayın Erdoğan'ın güce ihtiyacı yok ki. Ülkenin her noktasında mutlaka bir eseri var. Derdi ne Bir cumhurbaşkanı Merkel'in hayran hayran baktığı, her kesin hayranlıkla izlediği lider otururdu Beştepe'de. Hanımefendi ile seyahatlere giderdi. Bir cumhurbaşkanı neden 'milli seferberlik' der Küresel ölçekte Türkiye üzerindeki planı görüyor. 'Gelin bu sistemi değiştirelim' diyor" ifadelerini kullandı.

'MUSTAFA KEMAL'İ ELİMİZDEN ALANLAR 15 TEMMUZ'UN ARKASINDAKİLERDİR'

Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntıların tek sorumlusunun siyasetçiler ve askerler olmadığını, sıkıntıların sistem kaynaklı olduğunu söyleyen Külünk, "Parlamenter sisteme ve çok partili sisteme geçerken Türkiye millete mi sordu Mustafa Kemal yaşasaydı sistem değişikliğiyle partili başkanlık sistemine geçerdi, çünkü Mustafa Kemal'in genetiği bunu emrediyor. Mustafa Kemal'i elimizden alanlar da 15 Temmuz'un arkasındakilerdir" diye konuştu.

DHA