Ak Partili Miroğlu: Mevcut sistemden en fazla Kürtler zarar görüyor

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, mevcut sistemde en fazla zarar görenlerin Kürtler olduğunu söyledi.

İzmir Mardinliler Vakfı ve İzmir Mardinliler Federasyonu tarafından Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 'Anayasa Değişikliği Bilgilendirme Konferansı'na Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu konuşmacı olarak katıldı. Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç, Ak Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, Karabağlar Ak Parti İlçe Başkanı Kazım Erten'in de katıldığı konferansta Miroğlu, mevcut sistemden en fazla zarar görenlerin başında Kürtlerin geldiğini dile getirdi.

Doğu ve Güneydoğu'da referandum çalışmaları sırasında kendilerine sık sık 'Evet çıkarsa Kürtler ne kazanacak' sorusunun sorulduğunu belirten Miroğlu, "Arkadaşlar, buradan da söylüyorum. Türkiye'nin kazandığı yerde Kürtler de kazanacaktır. Bu sistem değişikliğiyle inanın Türkiye kazanacaktır" şeklinde konuştu.

Miroğlu, "1916 yılında Kürtler nasıl Atatürk'ün arkasında durduysa, 2017 yılında da Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında duracaktır" dedi. Bölge de hayır kampanyası yürütenlerin referandumda 'hayır' çıkması halinde çözüm masasının tekrar kurulacağı yönünde beklentileri olduğunu söyleyen Miroğlu, "Bunlara en iyi cevabı Diyarbakır konuşmasında Cumhurbaşkanımız vermiştir. Elimizdeki en güçlü silah birliğimizdir, bu birliğimizi koruyalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi için söylediği 'Kontrollü Darbe' ifadesinin yanlış olduğunu belirten Miroğlu, "15 Temmuz gecesinin şahidi 80 milyondur. 15 Temmuzda terör örgütleri kollektif bir suç işlemiştir. Kontrollü darbe kavramı, ben eminim ki batı tarafından üretilmiştir" diye konuştu.

DHA