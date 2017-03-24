Ak Partili Şahin: Doğu ve Güneydoğu'da tercihlerin nasıl değiştiğini göreceksiniz (2)

'BAŞINIZA ÇALIN AVRUPA BİRLİĞİNİZİ'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük Şubesi'nin açılış töreninde konuşan Mehmet Ali Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bir an önce Türkiye’nin başından uzaklaşmasını açıkça temenni eden ve bizimle de müttefik olduğunu söyleyen ülkeler var. Biz, herhangi bir Avrupa ülkesinde bir seçim ve referandum olsa 'Bize ne bundan' deriz. Ama Merkel, 'Eğer 16 Nisan’da ‘evet’ çıkarsa Türkiye AB’yi unutsun' diyor. Başınıza çalın AB'nizi. Zaten çözülmeye başladınız. İngiltere ayrıldı. Göreceksiniz önümüzdeki süreçte diğer ülkeler de ayrılma sürecine girecekler" dedi. Şahin, şöyle devam etti:

"Efendim Türkiye Avrupa değerlerinden uzaklaşıyor. Hayır, siz uzaklaşıyorsunuz. AB değerleri içerisinde ırkçılık var mı, yabancı düşmanlığı var mı, İslam düşmanlığı var mı Hep böyle dediniz. Ama şimdi siz Avrupa’nın değerlerine aykırı hareket ediyorsunuz. AB’nin değerlerinden uzaklaşan sizsiniz. Hz. Ömer’in anlattığı gibi, 'Biz, İslam’dan önce sabahtan helvadan put yapar, akşama kadar ona tapar, sonra onları yerdik.' dediği gibi bunlar da 'demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü' diyorlar. İşte şimdi görüyorsunuz. Biz, demokrasiyi de, hukukun üstünlüğünü de, insan haklarını da onlardan öğrenecek değiliz. Gün gelecek demokrasinin ne olduğunu da, insan haklarının ne olduğunu da hukukun üstünlüğünün ne olduğunu da bizden öğrenmek durumunda kalacaksınız. Avrupa’ya sesleniyorum. Çünkü siz helvadan put yaptınız akşam yediniz."

DHA