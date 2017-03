Ak Partili Şentop: Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Şentop, bakanların toplantılarına izin vermeyen Almanya’yı kınadığını belirterek, "Almanya'daki vatandaşlarımız, Türkiye'den evet lehinde de, hayır lehinde de gelecek olanları dinlemek istiyorlar. Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Edirne Trakya Üniversitesi'nde, 'Yeni Anayasa Yeni Türkiye' konulu konferansta konuştu. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı konferans sırasında bazı öğrencilerin salona girişine izin verilmedi. Konferans öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, Almanya'nın Türk bakanların toplantılarına izin vermemesini kınadığını belirterek, şöyle dedi:

"Almanya ile birlikte hareket eden ülkeler, adeta oy kullanacakmış gibi tavır sergiliyorlar maalesef. Almanya’daki vatandaşlarımız, Türkiye'den evet lehinde de, hayır lehinde de gelecek olanları dinlemek istiyorlar. Almanya hayır diyenlere imkan sağlıyor. Türkiye'den gelecek olanlara da sayın Baykal'ın tavrı güzel bir tavır. Gitmemesi ama ona izin vermişlerdi. Sorunu bakanlarımıza çıkarttılar. Cumhurbaşkanımızın gelişi ile ilgili konuşuyorlar, bu çok yanlış. Türkiye'nin iç meselesi referandumda Almanya başta olmak üzere Hollanda'nın, Avusturya'nın tavır alması yanlış bir şey. Bizim Avrupa'nın genelinde vatandaşlarımız var. Bunlar oy kullanacaklar. Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, bakanlarımızın oraya gitmesi gayet normaldir. Almanya'yı burada kınıyorum. Başta Almanya olmak üzere Avusturya başbakanın açıklamaları çok yanlış açıklamalar. Bir taraftan diyebilirsiniz belki gelmesin yanlıştır ama bunu söyleyebilirsiniz, buna hakkınız olabilir. Başbakanısınız Avusturya'nın ama 'Türkiye'de yapılan anayasa değişikliği yanlıştır, kuvvetler ayrılığı gidiyor gibi' sen kimsin Niye karışıyorsun Türkiye'nin içişlerine. Türkiye'nin içinde anayasa komisyonunda tartışılmış, konuşulmuş, karara bağlanmış metinle ilgili, Türkiye'nin iç meselesi, iç siyaseti ile ilgili görüş bildirmesi çok ayıp, çirkin bir davranış."

Şentop, yeni başkanlık sistemiyle, Avrupa ülkelerinin entrikalarla hükümeti düşürme durumlarının ortadan kalkacağını belirterek, "Hükümet parlamento içerisinden çıkmış olduğu için parlamento içi dengelerle oynayarak hükümet düşürmek, hükümet kurmak mümkün. 90'lı yıllarda bunları hep yaşadık. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ak Parti gibi güçlü bir siyaset iktidara gelince bu iktidarı kaybettiler. Ama bir ümittir ki, 7 Haziran'da biraz ümitlendiler. Parlamento içinde dengelerle oynayarak hükümetten kurtulma, düşürme imkanlarını her zaman uzaktan kumandayla Türkiye'ye yön, istikamet verme imkanlarını her zaman ellerinde tutmak istiyorlar. Bizim anayasa değişikliğinde getireceğimiz yeni hükümet sistemi bu ihtimali ebediyen ortadan kaldırıyor ve artık millet hükümeti seçecek. Bundan sonra ayak oyunlarıyla, entrikalarla, hükümet düşürme, durdurma ihtimallerini ortadan kaldırıyoruz. Rahatsızlık bundan dolayı" şeklinde konuştu.

"ASİL BİR DAVRANIŞ"

Şentop, MHP i Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın, 'Avrupa’ya gitmek kararındaysa ben de onunla birlikte giderim' demesinin asil bir davranış olduğunu söyledi. Şentop, "Çok asil bir davranış olarak gördüm. Mesele sayın Cumhurbaşkanımızın meselesi değil. Türkiye'nin meselesidir. Orada yaşayan bu kadar vatandaşımız varken vatandaşlarımız oy kullanacakken, Almanya'da oy kullanması için 13 tane mekan bizim temsilciliklerimizin olduğu mekan ama orayla ilgili Almanya ile görüşerek böyle bir imkan tahsis edildi. Böyle bir tablo varken, onlara niye evet deneceğinin anlatılmasını engellemek Almanya'nın Türkiye'ye karşı bir tavrıdır. Bütün siyasi liderlerin Cumhurbaşkanımızın söylemiyle beraber hareket etmesi, arkasında durması gerekir. Bahçeli'nin milli duruşu bunu her zaman göstermiştir zaten" dedi.

Şentop, daha sonra üniversite öğrencileriyle konferansta bir araya geldi. Şentop'un konuşmasının uzaması üzerine bazı öğrencilerin uyukladığı gözlenirken, bazı öğrenciler de salondan ayrıldığı görüldü.

DHA