AK Partili Şentop: Barolar Birliği Başkanı sahtekarlıktan vazgeçmeli

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu eleştirerek, "Barolar Birliği Başkanı sağda, solda gezeceğine, önce oturup eleştirileri için hazırladıkları metindeki bilgi hatalarını düzeltmesi lazım. Milleti kandırmaması, sahtekarlıktan vazgeçmesi lazım" dedi.

Mustafa Şentop, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Yeni Hükümet Sistemi Olarak Cumhurbaşkanlığı' isimli konferansa katıldı. Gaziantep Valisi Ali Yerlika, üniversite rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta konuşan Şentop, yeni Anayasa ile mevcut sistemdeki vesayetçi yapının ortadan kalkacağını söyledi. Yenisi yapılmadığı sürece Türkiye'nin Anayasa ile ilgili sorunlarının bitmeyeceğini ifade eden Şentop şunları söyledi:

"Yeni Anayasa ile birlikte mevcut Anayasa ruhunu teslim edecektir. Seçilenler tarafından yapılan yeni bir Anayasa gelmediği sürece Türkiye'nin, Anayasa ile ilgili sorunları bitmeyecektir. Peki bu Anayasa ruhu nedir Bunu bir otomobile benzetiyorum. Bunun içerisinde bir farklılık var.Hepiniz biliyorsunuz sürücü kurslarında kullanılan otomobilleri. Bunun sol tarafı normal bir sürücünün kullanması için düzenlenmiş. Bu aracın sağ tarafında da bu aracı kontrol etmek için düzenlenmiş ve gaz var, debriyaj var, fren var. Şimdi aracı soldaki şoför kullanıyor ama sağdaki de istediği zaman, gerektiği zaman sürücüye müdahale ediyor. Bazen bunu soldakine fazla fark ettirmeden, bazen onunda fark edeceği kadar, bazen soldakini tamamen devre dışı bırakarak, bazen de sinirlendiği zaman soldakini kapıyı açarak aşağı iterek gerçekleştiriyor. Ama istediği zaman aracın hem hızına hem de istikametine hükmedebiliyor. İşte bu örnekle izah ediyorum. Soldaki seçilmiş siyasetçi aracı yönetmesi gereken aslında o. Sağda ki de vesayeti temsil ediyor. Sürekli müdahale halinde de, müdahale bazen çok görünür boyuta ulaştığı zamanlarda işte 12 Mart 1971'de, 28 Şubat 1997'de soldakini etkisiz hale getirmiş, aracın kumandasını almış kendileri götürüyor. 12 Eylül 1980 ise, kapıyı açıp soldakini aşağıya atmış araçtan. Şimdi tabi vesayet söylendiği zaman '14 senedir Türkiye'de bir iktidar var, vesayeti hep telaffuz ediyorsunuz. Hala bu vesayet konusunda bir yol alınmadı mı' diyorlar. Vesayet ile mücadele 14 senedir yapıldı. Bu mücadelenin sonunda yavaş yavaş süreç içerisinde önce sağdakinin müdahalesine ses çıkartarak , sonra sağdakini etkisizleştirmeye çalışarak en sonunda da sağdaki kapıyı açıp sağdaki vesayetçiyi aşağıya atarak mücadeleyi sürdürdük. Bu yeterli mi Yeterli değil. Çünkü sadece adamı indirmek yetmiyor. Aracın sağ tarafında araca kontrol etmek için konulan mekanizma durduğu sürece birileri sağ tarafa oturmak için heves edecektir. İşte 15 Temmuz'da Türkiye'nin yaşadığı budur. FETÖ aracın sağ tarafından da araca istikamet verildiğini kontrol edilebildiğini biliyor. 40 yıldır da bu sağ tarafa oturmak için hazırlanmış. 15 Temmuz 'da sağ tarafa oturmak için teşebbüs etti. Yine milletimizle beraber onu aşağıya attık. Yapılması gereken ne Yapılması gereken; bu aracın sağ tarafındaki araca kumanda imkanı veren o mekanizmaları sökmektir. Aslında doğrusu aracı değiştirmektir. Trafikte seyreden normal araçlardan birisi haline dönüştürmek yada yeni bir araç yapmaktır."

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI BİLGİLERİ GİZLİYOR

Şentop, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Anayasa değişikliği paketindeki bazı bilgileri paylaşmadığını öne sürdü. Şentop, Feyzioğlu'nun Anayasa paketindeki bir maddeyi baz alarak, "Kendi kendini bile toplantıya çağıramayan bir meclisle karşı karşıyayız" diyerek yorum yaptığın dile getirerek şöyle konuştu:

"Hal bu ki 3'üncü fıkra duruyor. Meclis Başkanı'nın toplantıya çağırması, milletvekillerinin 5'te 1'nin talebi üzerine meclisi toplantıya çağrılması ile ilgili 3'üncü fıkraya hiç dokunmamışız. Ama bunu koysa oraya bu yorumu yapamayacak. Bu yorumu yapabilmek için madde metnindeki bazı bilgileri saklamış. Bir bilgiyi veriyor diğer bilgileri saklıyor ki eleştirebilsin, yorum yapabilsin. Bu bir sahtekarlıktır, açık söylüyorum sahtekarlıktır. Görüşünüz, sonuçta çıkardığınız yorum ne olursa olsun ama bilgi doğru olması lazım. Bilgiyi bozarak bilgiyi deforme ederek bir algı oluşturmaya çalışırsanız bu sahtekarlıktır. Onun için Barolar Birliği Başkanı sağda, solda gezeceğine, önce oturup bu metindeki hataları, bilgi hatalarını düzeltmesi lazım. Milleti kandırmaması lazım, sahtekarlıktan vazgeçmesi lazım."

Anayasa metninin hazırlanma sürecinden bahseden Şentop, yeni Anayasa'nın bir hükümet sistemi değişikliği olduğu ve parlamenter sistemdeki bazı şeylerin Cumhurbaşkanlığı sisteminde olmayacağını söyledi. Gensoru'un yeni Anayasa'da olmamasının nedeninin sistem değişikliğinden kaynaklandığını aktaran Şentop, "Gensoru, parlamenter sistemin bir özelliğidir. Hükümet meclisten çıkıyor, hükümet güvenoyu ile kuruluyor, Gensoru ile güvenoyu geri alınıyor. Bu bir hükümet sistemi farklılığı. Biz hükümetin meclis içinden seçildiği bir sistemden hükümetin direkt halk tarafından seçildiği bir sisteme geçiyoruz. Yine otomobilden örnek verirsek, bugünkü sistem manuel sistemli bir araçken, yeni sistem otomatik sistem bir araç olacak" diye konuştu.

DHA