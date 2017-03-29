Ak Partili Şentop: Yeni sistemle hem istikrar, hem vesayetin tasfiyesi kurumsallaşacak

– TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye'de istikrarın kurumsallaşması gerektiğini belirterek, "Bu sistem değişikliği vesayetin tasfiyesini de kurumsallaştıracak bir düzenleme. Hem istikrarın, hem vesayetin tasfiyesini kurumsallaştıracak bir düzenleme.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kazanımları' konulu konferansa konuşmacı olarak TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katıldı. Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki konferans öncesi gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Şentop, "Milletimiz 16 Nisan'da oylanacak anayasa değişikliğinin anlamını ve mahiyetini biliyor. En azından Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha iyi biliyor" dedi.

Hükümet sistemi tartışmalarının 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaşananlar nedeniyle yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. Şentop, şunları söyledi:

"Son yaşadığımız iki olay da önemli. Bu işi biraz daha hızlandırdı. Birisi 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran seçimleri gösterdi ki, Türkiye'de siyasi istikrar sistemin ürettiği bir istikrar değil. Cumhurbaşkanımız gibi güçlü bir liderin varlığı sebebiyle ortaya çıkan bir istikrar. Bakın Türkiye'nin istikrarın kurumsallaşmasına ihtiyacı var ve siyasi liderlere, konjonktüre bağlı bir istikrar yerine sistemin ürettiği br istikrara ihtiyaç var. İkincisi de 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise. Ak Parti geldiği günden beri vesayetle mücadele ediyor ve siyaseten ve de facto olarak vesayeti tasfiye etti. Fakat 15 Temmuz'da hadise gösterdi ki; sadece siyasetin gücüyle vesayeti tasfiye etmek yeterli değil, anayasal sistemde de vesayetin gireceği, kullanacağı boşlukları kapatmamız lazım. Şimdi bu sistem değişikliği vesayetin tasfiyesini de kurumsallaştıracak bir düzenleme. Hem istikrarın, hem vesayetin tasfiyesini kurumsallaştıracak bir düzenleme. Milletimizin benimsediğini görüyorum, inanıyorum. Keşke ana muhalefet partisi lideri de biraz okusa bu değişikliği. Sağdan soldan kulağına fısıldanan şeylerle konuşmasa daha iyi olacak."

'HÜKÜMETİ MİLLETE KURDURACAĞIZ'

Yaptığı açıklamanın ardından konferans salonuna geçen Prof. Dr. Mustafa Şentop, burada yaptığı konuşmada ise yeni düzenleme ile milletin karşısına iki sandıkla çıkılacağını belirtti. Şentop, bir sandıkta Meclisin seçileceğini, diğer sandıkta doğrudan hükümetin seçileceğini ifade etti. Hükümeti doğrudan milletin seçeceğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Böylece Meclis içindeki dengeler nasıl olursa olsun, nasıl değişirse değişsin, hükümet düşürme, hükümet kurdurma yok. Hükümeti millete kurduracağız, sandıktan çıkacak hükümet ve hükümeti düşürme gürzünü uzaktan kumandayla başarabilme imkanı ortadan kalkacak. Buna kim karşı Seçim kazanmadan bu ülkeyi yönetmek lüksünü yaşayanlar buna karşı. CHP seçim kazanmayan bir parti, ama hükümetlere istikamet veren bir parti. Hep iktidardalar. Nasıl oldu, asker, sivil, bürokrasiden zihniyet itibariyle CHP'li olanlar çoğunlukta, iyi yerlerde. Yüksek mahkemelerde yine zihniyet itibariyle esasen CHP'li olanlar iktidarda. Böylece kim kazanırsa kazansın, temel kararları, bürokratik oligarşi, vesayetçi yapı verdiği için CHP kazanmasa da ülkeyi arka planda o yönetiyor idi. Niye şimdi rahatsız, artık buna imkan kalmıyor. Gerçi biz bunu Ak Parti olarak 2002'den beri büyük oranda tasfiye ettik. Fakat olur ya ilerde bir imkan doğar, eskiye dönme imkanı vardır diye düşünüyorlar. Kim karşı Avrupa'da yurt dışında Türkiye'yi uzaktan kumanda ile yöetmeye çalışanlar. Tabi bir de özellikle Cumhurbaşkanımıza karşılar. Kendilerini dizginleyemeyecek derecede nefretlerini ortaya döküyorlar. İşte İsviçre'de yapılan o gösteride savcılarının, hakimlerinin emniyet mensuplarının gözleri önünde Cumhurbaşkanımızın başına doğrultulmuş bir silah var. Güya tehdit edecekler. Bu derece rahatsızlar."

DHA