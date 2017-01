Ak Partili Serdivan Belediye Başkanı: Bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur

SAKARYA'nın Serdivan İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Yusuf Alemdar, CHP'li gençlerin alışveriş merkezindeki eylemlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eleştirdi. Alemdar laikliği farklı anlamlara çekmeye kimsenin hakkı olmadığını belirterek, "Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek için hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur" dedi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Serdivan AVM'de 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açan CHP'li gençlerin saldırıya uğramasının ardından twitter adresinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Yusuf Alemdar, "Serdivan AVM'de yaşananları tek kelimeyle siyasi sorumsuzluk olarak addediyorum. Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türkiye laiktir laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır. Türkiye'de laiklik gibi bir sorun yoktur. Ancak birileri Türkiye'de iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bize düşen bu oyuna gelmemektir. Aksi durumda teröre tevessül edenleri memnun etmiş oluruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Siyaset ile uğraşanlar bu tarz provokatif eylemlerden uzak durmalıdır. Keza her ne olursa olsun AVM'ler siyasi propaganda yerleri değildir. Serdivan AVM'de gerçekleşen olayı cehaletle açıklıyorum. CHP Gençlik Kollarındaki arkadaşlar siyaset yapacaklar tabi, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir" paylaşımında bulundu.

Yusuf Alemdar twitter paylaşımlarının tartışılmasıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu. Gençlerin siyaset yapmalarının, siyasete katılmalarıyla ilgili endişelerinin, herhangi bir art niyetlerinin olmadığını söyleyen Alemdar, ülkede bir laiklik sorunu olmadığını, laiklikle ilgili kimsenin bir derdi olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tür sloganları atarak, afişleri asarak sizler bu memlekette farklı bir ortam yaratmaya çalışmayın, gençlerimizin siyaset yapmasıyla ilgili herhangi bir endişemiz, katılmasıyla ilgili herhangi bir art niyetimiz yoktur. Her türlü siyasi faaliyette bulunabilirler, her türlü siyasi çalışmayı yapabilirler. Ancak son günlerde terörün azdığı, insanlarımızın huzursuz olduğu bir süreçte kalabalık olan toplulukların olduğu yerlerde çıkarak ötekileştirmek, dışlamak ya da farklı bir harekete geçmek gibi bir çalışma içinde olmalarının doğru olmadığını ifade ettik ve dedik ki bu ülkede bir laiklik sorunu yoktur. Herkes laiktir bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu gün anayasaya bağlı, kurucu değerlerimize bağlı bir çalışma içinde görevlerimizi yapıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. Bunu farklıymış gibi, farklı anlamlara çekmek hiçbirimizin haddi ve hakkı yoktur. Biz de bu açıklamayla birlikte gençlerimizin yapmış oldukları siyaseti, daha sağduyulu, daha sakin yerlerde, zaman ve mekanı iyi seçerek yapmalarının daha doğru olacağını, halkı rahatsız edecek yerlerden uzak durmaları gerektiğini ifade ettik. Bu konuda bizim düşüncemiz budur. Oradan sadece laiklik kelimesini kullanarak, terörist anlamı çıkarmaya çalışanların doğru iş yapmadığını ve bunların art niyetli olduğunu düşünüyorum. Bizim açıklamamızın tamamını okuduklarında, ne söylediğimizi ve neye hizmet ettiğimizi herkes çok iyi anlayacaktır diyorum"



