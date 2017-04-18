AK Partili Tin: PKK destekçisi Hunko'nun raporu hükümsüzdür

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun terör örgütü PKK flamasıyla ının ortaya çıkmasının ardından, 'Avrupa Konseyi adına Türkiye'ye gözlemci olarak gönderilen PKK destekçisi Hunko'nun raporu bizim için hükümsüzdür' dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Avrupa Konseyi Seçim Gözlemciler Heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun terör örgütü PKK flamasıyla ının ortaya çıkmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Türkiye'ye terör destekçilerinin düzenlediği raporlarla yön verilemeyeceğini vurgulan Tin, 'Terör örgütleriyle aynı safta yerini alan kişiyi gözlemci olarak Türkiye'ye gönderen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), demokrasi sınavında sınıfta kalmıştır. AGİT acilen Türkiye'den özür dilemelidir. Türkiye terör destekçilerinin düzenlediği raporlarla yön verilen bir ülke değildir. Milletimiz, referandumda sandığa evet iradesini yansıtarak anayasa değişikliğine ilişkin kararını vermiştir. Sistem değişikliği milletimizin onayından geçmiş ve olay bitmiştir. Avrupa Konseyi adına Türkiye'ye gözlemci olarak gönderilen PKK destekçisi Hunko'nun raporu bizim için hükümsüzdür. Hele hele PKK destekçilerinin taraflı raporlarıyla halk oylamasının sonucuna zarar verilmesine asla müsaade etmeyiz. Milletimizin iradesi AGİT'in değil, devletimizin koruması altındadır' dedi.

DHA