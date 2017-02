Ak Parti'li Turan: Kararsızlar 'evet'e daha yakın

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan kararsızların 'evet'e daha yakın olduğunu savunarak "12 Eylül referandumundan daha fazla oyla bu işin nihayete ereceğini düşünüyorum. Karasızların 'evet'e yakın olduğunu görüyoruz " dedi.

"EVET DİYENLERİN HATA YAPMASI HALİNDE BÜYÜK BEDEL ÖDETİLİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'deki makamında gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi. Bülent Turan, Manisa AK Parti İl Başkan Yardımcısının tartışma yaratan sözlerini anımsatarak "Manisa'da teşkilatımızın bir üyesi haddini aşan içeriğini asla kabul etmediğimiz belki de kürsünün verdiği heyecanla yapmış olduğu büyük bir yanlış ifade- konuşma meydana geldi. Bunu tasvip etmediğimizi söyledik. Büyük bir teşkilatız. Binlerce kişi beraber çalışıyoruz. Hata yapan olur ama genel merkezin hakkı o hatayı yapan kişiyi uyarmak ve görevden almak. İstifa etti ve Manisa Akhisar Cumhuriyet Savcılığında soruşturma başlattık. Ama bu sözlere katılmamakla beraber AK Partiden böyle bir yanlış yapıldığında anında adım atıyoruz. Bu söylemle ilgili CHP'den defaatle çıkış oldu. Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, 'İç savaşa arifesindeyiz' diyor. Bizim üyemiz de aynı şeyi söylemiş. Yargı, genel merkez adım attı. CHP'nin iç savaşla ilgili sözlerine hiçbir eleştiri duydunuz mu Kılıçdaroğlu 'kan dökmeden başkanlık gelemez' diyor. Bizim iç savaş diyen üyemize yargı, basının tavrı var. Kılıçdaroğlu'na böyle bir tavır oldu mu Hayır diyenlerin yanlış yapması halinde kimse bunu gündeme getirmiyor. Hayır diyen sanatçı, sporcu kahraman; ama evet diyen sanatçı,sporcu yalaka, kötü, satılmış gibi ağır ithamlarla karşılaşıyor. Evet diyenlerin hata yapması halinde büyük bir bedel ödetiliyor tabiri caizse, ama hayır diyenlerin n hata yapması, sert konuşması halinde bir yaptırım oldu mu, olmadı" diye konuştu.

"SARAYA KÜLLİYE DEMELERİNİ TEKLİF EDİYORUZ"

CHP'nin Anayasa Mahkemesine gitmeme kararının olumlu karşıladığını bildiren Turan şu ifadeleri kullandı: "Bülent Tezcan toplantıda CHP'lilere 'bundan sonra AK Parti deyin' diyor. O zaman teklif ediyoruz saraya külliye desinler, bidon kafalı yerine millet desinler. Sonuçta partilerin tescilli isimleri var. Bizim adımız AK Parti. Hep AKP demeyi tercih ettiler. Bu olumlu bir gelişme olmakla beraber CHP'nin yavaş değiştiğini gösteren bir değişim. Yavaşça onlarda siyaseti nezaketi öğrenecekler diye düşünüyorum"

"KARARSIZLARIN EVET'E YAKIN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Referanduma 2 ay kaldığını bu sürenin 'evet' diyenlerin lehine olacağını savunan Turan şunları paylaştı: "Bu sürenin evet diyenlerin lehine olacağını düşüyorum. 60 gün var şu anda. Meclis denetimi yok iddiasında bulundular. Yalan olduğunu gördü insanlar. Meselenin daha istikrarlı bir sistem öngördüğünü gördü insanlar. Şimdiye kadarki referandumlar içinde en fazla evet alacağını düşünüyorum. Her geçen gün evet oranı artacağını düşünüyorum. 12 Eylül referandumundan daha fazla oyla bu işin nihayete ereceğini düşünüyorum. Karasızların 'evet'e yakın olduğunu görüyoruz."

"OHAL SÜRECİNDE REFERANDUM, SANDIK GÜVENLİĞİNİN DAHA İYİ SAĞLANACAĞI İÇİN İYİ OLABİLİR"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün referanduma OHAL sürecinde gidilmesi eleştirinin hatırlatılması üzerine Turan şöyle dedi: "OHAL'de referandum emniyet kuvvetlerinin sandık güvenliğini daha iyi sağlayacağından dolayı iyi olabilir. OHAL terör örgütleri için engeldir. Emniyetin hakları, karakolun haklarıyla ilgili bir sistem. Seçim sistemi ise başka bir husus. Seçim için OHAL'i kaldırmak bir gerekçe değil."

"MHP VE AK PARTİ il ve ilçelerde zaman zaman ortak şeyler yapabilir"

MHP ve AK Parti'nin referandum kampanyasını beraber yürüteceğine ilişkin soruyu, Turan şöyle yanıtladı: "MHP de AK Parti de kendi kampanyasını düzenliyor şu anda. Sonuçta iki tüzel kişilik var. Ve bunlar üst başlık 'evet' olduğundan dolayı il ve ilçelerde zaman zaman ortak şeyler olabilir. Ama bunu tüm süreci beraber geçireceğiz diye anlamamak gerek. İki farklı tüzel kişilik var farklı sebeplerden 'evet' diyeceklerini söylüyorlar. Biz MHP ile bu süreci yürütmekten asla kaçınmayız. MHP ve AK Partinin evet derken bir mahcubiyeti yok."

"HAYIR DİYEN VATANDAŞA 'TERÖRİST' DEMİYORUZ. TERÖRİSTLER 'HAYIR' DİYOR DİYORUZ"

Referandumda hayır diyecek olanlarla terör örgütlerinin aynı kefede tutulduğu iddialarına Turan şöyle devam etti: "Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin evladıdır. Evet deme gerekçelerimiz daha kuvvetli. Hayır diyenler içerisinde az sayıda kötü niyetli çalışma yapan insanlar var. Ama Türkiye'nin muhalefetin kandırmasıyla daha iyi olacağını söyleyen, iyi niyetli hayırcılar da var. Terör örgütleri hayır diyor diye ifade ediyor. Terör örgütleri hayır diyorsa onu söylemeyelim mi Duran Kalkan diyor ki 'Kürdistan için hayır deyin'. FETÖ, PKK, DEAŞ de hayır diyor. Hayır diyen vatandaşa terörist demiyoruz. Teröristler hayır diyor diyoruz. Bunu demeyelim mi Hayır diyenlerin hayır deme özgürlüğüne halel getiren bir anlayış değil. Evet demekle ilgili iddiamız çok yerinde. Hayır diyen de saygılı evet diyen de saygılıdır."

"MEKTUPLARI ELDEN DAĞITIYORUZ, POSTAYA VERMİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım'ın gençlere yazdığı 15 milyon mektubu AK Parti Gençlik Kolları teşkilatlarının seçmenlere elden ulaştıracağını vurgulayan Turan şöyle dedi: "Her ilçemiz her mahallemize mektupları dağıtıyoruz. Mektupları postaya vermiyoruz elden dağıtıyorlar. Bitirmeye az kaldı. AK Parti Gençlik Kolları 75 milyona mektup dağıtacak kapasitededir. Levent Gök'e buradan çağrıda bulunuyorum; çok istiyorsa bizim gençlik kollarımız yardımcı olur."

DHA