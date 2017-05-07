Ak Partili Uslu: Hitit Güneş Kursu Anıtı, Çorum'a getirilmeli

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Ankara Sıhhiye'deki Hitit Güneş Kursu Anıtı'nın, Hitit medeniyetinin başkenti olan Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'a getirilmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Uslu, 'Çiçek nasıl dalında güzelse, tarihi eserlerin de yerinde değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz' dedi.

Boğazkale İlçesi'nde Hitit medeniyetinin başkenti Hattuşa'nın bulunduğu Çorum'a Hititlere ait eserlerin getirilmesi için harekete geçildi. Çorum'da bulunan ve çeşitli ziyaretler gerçekleştiren Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, yaptığı açıklamada Hititler'e ait simgelerin, sembollerin, tarihi nitelikteki tüm bilgi ve belgelerin Çorum'da olması gerektiğini belirtti. Salim Uslu, şunları söyledi:

'Sıhhiye'deki Hitit Güneş Kursu Anıtı için en uygun yer Çorum'dur. Anadolu Medeniyetler Müzesi'ndeki her üç eserden bir tanesi Hititler'e aittir. Bu eserlerin de Çorum'a getirilip sergilenmesi gerekiyor. Almanya'nın 96 yıl önce Türkiye'den kaçırdığı sfenksin getirilmesi nedeniyle övünüyoruz. Dış ülkelerdeki Türkiye'ye ait eserlerin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini biliyoruz. Kültür Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin bazı çabalarının olduğunu görüyoruz. Böyle olunca niye peki dış ülkelerdeki eserler Türkiye'ye gelmeli de Türkiye'deki eserler yerinde sergilenmemeli sorusu ortaya çıkıyor' dedi.

Medeniyetleri simgeleyen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesini doğru bulduklarını dile getiren Uslu, 'Çiçek nasıl dalında güzelse, tarihi eserlerin de yerinde değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Ankara Sıhhiye Meydanı'nda anıt olarak sergileniyor. Bu gibi eserlerin kopya edilmek suretiyle kullanılması amacının ötesinde yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ankara'daki Sıhhiye Meydanı'nda bulunan Hitit Güneş Kursu'nun mutlaka yerinde, Hititler'in yaşadığı topraklar olması gerektiğini düşünüyoruz' diye konuştu.

DHA