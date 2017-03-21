Ak Partili Yazıcı: 80 milyon nüfusumuzla bir vatanız (2)

'ÜYELERİ KANARYA SEVENLER DERNEĞİ Mİ SEÇSİN'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kırklareli ziyaretlerinin ardından karayoluyla Edirne'ye geldi. Sanayi Düğün salonunda esnafla bir araya gelen Yazıcı, yeni anayasa maddeleri hakkında açıklamalarda bulunarak, HSYK ve Anayasa Mahkemesi'ne üye atamaları konusundaki eleştirilere cevap verdi. Hayati Yazıcı, "Demokrasilerde hesabı millet sorar. Hesabı kim verir, seçilmiş siyasi kadrolar verir. Atanmış kadroların millete hesap sorduğu baki mi Suç işliyorsa ayrı. Bu ülkenin yargı faaliyeti dolayısıyla vatandaşların memnuniyetsizliği doğurursa, hesap sorma konusu olmayacak mı Siyasi kadrolar verecek hesabını. Deniyor ki; Cumhurbaşkanı seçmesin, Meclis de seçmesin. Ben şimdi soruyorum, bunların seçmelerinin yanlış olduğunu söyleyenlere. Kim seçsin Bunun cevabını verebilirler mi Milletin yeterli oranda oy vermediği siyasi partiler mi seçsin Kanarya sevenler derneği mi seçsin YARSAV mı seçsin, baro mu seçsin Böyle bir şey olur mu" dedi.

'YENİ ANAYASADA FESİH YOK'

Yeni anayasa maddeleri arasında cumhurbaşkanının Meclisi feshetmesine yönelik bir maddenin olmadığını belirten Yazıcı şunları söyledi:

"Meclisin feshedilmesi gibi bir şey yok. Kesinlikle f harfinin 'f'si yok. Hele 'fesih yetkisi veriyorlar cumhurbaşkanına, Gazi Meclisin Atatürk'e bile vermediği yetkiyi bunlar cumhurbaşkanına veriyor', öyle bir şey yok. Yalan, bizim metinlerimizde fesih sözcüğünün f'si yok. Biz seçimlerin yenilenmesine yönelik düzenleme getirdik. Bunların ikisi de hukuki kavram. Fesih ile yenileme arasında ölüm ile hayat kadar fark var. Fesih ölümdür, yenileme hayattır. Yenileme ile sorun çözüyorsun. Cumhurbaşkanı ile parlamento arasında ülkenin yönetimi açısından bir itilaf zuhur ederse itilafı çözecekler. Nasıl çözecek, bir araya gelecek, diyalog ortamını açık tutacaklar, çözecekler. Çözemediler, ne olacak, çözümsüz mü bırakalım Böyle bir durumda hangi taraf haklı olduğu iddiası neyse zorlama yok. Seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Cumhurbaşkanı da seçimlerin yenilenmesine karar verebilir, Meclis de seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Ama çok önemli bir şartı var. Kim seçimlerin yenilenmesine karar verirse versin, iki seçim birlikte yapılacak. Sorun çözümü için nereye gidiyor, hakeme, hakem kim, millet. Egemenlik ona ait, millet ölçüp biçecek, kim haklı, kim haksız oy kullanmak suretiyle ortaya koyacak. Bu tür olmayan şeyler varmış gibi söylemek kişilik haklarını ihlaldir."

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konuşmasının ardından Edirne Karadenizliler Derneği'ne geçti.

Engin ÖZMENAli Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

DHA