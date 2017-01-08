Ak Partili Yılmaz: Ana Muhalet Partisi kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni Anayasa paketiyle ilgili görüşlerini açıklarken CHP'yi suçlayıp, "Ana muhalefet partisi bu süreç ile çok keskin kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor" dedi.

Bingöl'de basın toplantısı yapan Cevdet Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Yavuz Selim Köşger, Ak Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven'in de katıldığı toplantıda konuşan Ak Partili Yılmaz, 2016 yılının Türkiye için zor geçtiğini anlattı. Pazartesi günü TBMM'de görüşülecek Anayasa değişikliği konusuna da değinen Yılmaz, Anayasa değişikliliği Türkiye'yi daha güçlü bir hale getireceğini söyledi. Yılmaz, şunları söyledi:

"18 maddesinin genel görüşmeleri yarın itibarıyla başlıyor. Ardından maddeleri görüşülecek ve bu süreç Meclis'in kendi çalışma usulleri içinde gerçekleşecek. Ana muhalefet partisi maalesef bu süreçle ilgili çok keskin, kutuplaştırıcı açıklamalar yapıyor. Bunu çok yadırgadığımızı ifade etmek istiyorum. Meclisimizden de halktan da hiç kimsenin korkmaması lazım. Meclis'te halkın temsilcileri var. Onlar kendi değerlendirmelerini yapacaklardır ve inşallah 330'un üzerinde bir oyla referanduma, halk oylamasına bu paket gelecektir."

"SON KARARI HALK VERECEK"

Anayasa değişikliği paketinde Ak Parti'den 316 milletvekilinin imzası bulunduğunu ve Meclis'te 330'un üzerinde bir oyla kabul edilmesinin ardından değişikliğin halka sunulacağını dile getiren Cevdet Yılmaz, paketle ilgili son kararı halkın vereceğini söyledi. Yılmaz, milletin, ekonomik büyümesini hızlandıracak, Türkiye'yi dış dünyada daha güçlü bir devlet haline getirecek, içeride daha etkili bir yönetime kavuşturacak bu paketi onaylayacağına inandığını da ileri sürerek şöyle dedi:

"Diğer taraftan bu paket yine vesayet sistemini tamamen bitirilmesi, halkın iradesinin hem yasamada hem yürütmede etkili hale gelmesi bakımdan son derece önemlidir. Doğrudan halkın belirlediği bir yürütme ve bir yasama ile en güzel şekilde inşallah Türkiye idare edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni sistemde mevcut haliyle kendisine bir gelecek görmüyor. Alışmışlar belli bir oranda bir oy almaya, kendi siyasetlerini bununla idare ediyorlar. Yeni sistem oluştuğu zaman en az yüzde 50'nin oyunu hedeflemek durumunda her parti ve aday. Dolayısıyla değişik toplumsal kesimlere açılmak ve çok daha kapsayıcı bir siyaset anlayışıyla hareket etmek durumundasınız. Bunu göze alamayanlar bu sisteme karşı çıkıyor."

Cevdet Yılmaz, mevcut yönetim sisteminin çeşitli zaaflar taşıdığını da ifade ederek, "Bu zaaflar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve güçlü bir partimiz bu dönemde olduğu için görülmüyor. Bir anlamda sistemin zaaflarını güçlü lider ve parti örtmüş oluyor ama bu kurumsal anlamda bir istikrarı garanti etmiyor. İşte biz istiyoruz ki istikrar kalıcı olsun" diye konuştu.

DHA