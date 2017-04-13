AK Partili Yılmaz: Krizler ve darbe teşebbüsü mevcut sistemin ürünü

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin kuruluşunun 10'uncu yıldönümü kapsamında yaptığı konuşmada, mevcut yönetim sisteminin 12 Eylül askeri darbesinin ürünü olduğunu söyledi.

Bingöl Üniversitesi Enstitüler Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcı Dr. Cevdet Yılmaz konuşma yaptı. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Bingöl eski Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Diyarbakır eski Milletvekili Mesut Değer'in yanısıra kurum amirleri, akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı konuşmada, mevcut yönetim sisteminin birçok siyasi ve ekonomik kriz ürettiğini belirterek, '5 Nisan 1994 ekonomik kriz, 28 Şubat post-modern darbe, Şubat 2001 ekonomik kriz, 27 Nisan e-muhtıra, 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsü mevcut sistemin ürünleridir. 16 Nisan'da mevcut sistemle, getirmek istediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi arasında tercihte bulunacağız. Birincisi yeni sistemde, özellikle istikrar sağlanacak ve bu da beraberinde ekonomik refah getirecektir. İkinci olarak demokrasi güçlenecek ve vesayetçi yapılar tasfiye edilecek. Üçüncü olarak birliğimiz ve huzurumuz güçlenecek' dedi.

Üniversitelerin, kalkınma fonksiyonuna sahip olduğunu anlatan AK Partili Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nin ciddi bir kampüse dönüştüğünü ve her yıl üniversiteye 30 milyonluk ilave yatırım yaptıklarını, üniversitenin Bingöl'de bacasız bir sanayi haline geldiğini söyledi. Yılmaz, yeni bir kadın doğum ve çocuk hastanesi yapacaklarını, mevcut hastaneyi de üniversitenin diş hekimliği fakültesine uygulama hastanesi olarak devretmeyi düşündüklerini anlattı.

DHA