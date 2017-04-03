Akademik Odalar Birliği'nden 'hayır' çağrısı

BALIKESİR Akademik Odalar Birliği (AKOB) bugün Toplu Taşıma Merkezi'nde yaptığı basın açıklaması ile 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu ile ilgili görüşlerini kamuoyu ile paylaşıp, 'Hayır' oyu verilmesini istedi.

Balıkesir Barosu, Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacı Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İl Koordinasyon Kurulu'nun başkan ve üyeleri Toplu Taşıma Merkezi'nde broşür dağıtıp, halkı referandumda 'Hayır' oyu kullanmaya çağırdı. Etkinlikte doktor, diş hekimi ve eczacılar beyaz önlüklerini, avukatlar cüppelerini giydi, mimar ve mühendisler ise baret taktı. CHP Balıkesir milletvekili Ahmet Akın da basın açıklamasına katılarak, akademik odalara destek verdi. Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Metin Yalçın odalar adına yaptığı basın açıklamasında, anayasa değişikliğinin halkın talebi olmadan ortaya çıkarıldığını ve tüm yetkilerin bir kişide toplanmasını amaçladığını öne sürdü. Yalçın şunları söyledi:

"Anayasa referandumu, ne kişilerin ne de partilerin meselesidir. Mesele, memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir. Anayasalar, toplumsal mutabakat metinleri, temel hukuk normları, bu ülkede yaşayan herkesi kucaklayacak, kimseyi ötekileştirmeyecek, yaşamlarına dokunacak, soluk aldıracak, rahatlatacak, bu ülkede yaşayanların ortak paydasını oluşturacak özellikte olmalıdır. Halkın talebi olmadan ortaya çıkarılan anayasa değişikliği ile yapılmak istenen devletin tüm yetkilerinin tek kişide toplanması gerçeğidir. Tek kişinin karar alma yetkilerinin güçlendiği bir ülkede demokrasiden bahsedilemez. Kendi yaşamına dair bu kadar yetkiyi hiç kimse hiç bir koşulda, denetlenemeyen tek bir güce devredemez, devretmemelidir."

"OHAL'DE HAYIR"

Başkan Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasayla getirilmek istenen tek adam rejimi demokrasiyi ve parlamenter sistemi bitirme üzerine kurgulanmış bir tehlikedir. Toplumun hiçbir sivil toplum kuruluşunun, üniversitelerin, bu ülkede yaşayan hiçbir kesiminin görüşü alınmadan ve uzlaşma sağlanmadan bir halk oylamasına gidilmektedir. Referandumun rejimi amacını aşan bir noktaya götüreceğini düşünüyoruz. Referandumun aslında toplumsal bir mutabakat yaratması gerekirken, bu referandumun hiçbir sorunu çözmeyeceği gibi, toplumu daha da böldüğünü görüyoruz, bölmeye de devam edeceğini düşünüyoruz. Kaygımız budur. Umuyoruz ve diliyoruz ki referandum sonucu yapıldığı tarih gibi Türkiye'nin aydınlık geleceğin için bir bahar havası yaratır. Toplumsal iyilik halimiz ve gelecek kuşaklar için mücadeleye devam edeceğiz, OHAL'de referandumda 'hayır' diyeceğiz."

Etkinlik, broşürlerin vatandaşlara dağıtılması ile sona erdi.

DHA