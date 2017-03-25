Akademisyenlerden Sezen Aksu’nun ‘Sorma’ şarkısı

İSTANBUL Teknik Üniversitesi bünyesinde 2 yıl önce kendi kurumundan yetişen akademisyen ve sanatçılardan kurulan ‘Geleneksel Türk Müziği Topluluğu, Avcılar’da konser verdi. Topluluk Aşık Veysel’in sevilen deyişlerinden, Azeri ezgilere, Sezen Aksu’nun sevilen şarkısı ‘Sorma’ya kadar farklı eserleri seslendirdi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda Prof.Dr. Cihangir Terzi’nin yönetimindeki Geleneksel Türk Müziği Topluluğu’nda yer alan her biri üniversitede bilimsel kariyeri bulunan 9 sanatçı, Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde ücretsiz konser verdi. ‘Hüzünbaz Notalar’ ile başlayan konserde, sevilen Türk Halk ve Türk Sanat Müziği eserleri çalıp söyledi. Topluluğun solistleri Öğretim üyesi Yard.Doç.Dr. Sinem Özdemir ve TRT İstanbul Radyosu ses sanatçısı Celal Bakar; aralarında Aşık Veysel’in ‘Dost Dost Diye Hayaline Yeldiğim’ deyişinin de bulunduğu Türkiye'nin çeşitli yörelerinin türküleri ve sevilen Türk Sanat Müziği eserlerinin yanı sıra Batı Trakya, Azerbaycan'ın sevilen ezgileri seslendirdi. Akademisyen topluluk, Sezen Aksu’nun ‘Sorma’ isimli şarkısını da söyledi. Prof.Dr. Cihangir Terzi, seyircilerden 'Sorma' şarkısının nakarat bölümünde kendilerine eşlik etmelerini istedi. Birlikte söylenen bu şarkı büyük alkış aldı. Topluluk ayrıca Türkiye’de oldukça hareketli tarzda söylenen ‘Kadifeden Kesesi’ isimli şarkıyı Kırım Tatar Türkleri tarafından söylendiği gibi ağır tempoda okudu. Büyük ilgi gören konserin sonunda sahneye gelen İTÜ ekibi Van türkülerini seslendirdi, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Prof.Dr. Cihangir Terzi, İstanbul Teknik Üniversitesi Geleneksel Türk Müziği Topluluğu’nun genellikle 12 kişiden oluştuğunu, Anadolu topraklarının yanı sıra yakın coğrafyadaki Balkanlar, Kafkaslar, İran Azerbeycanı, Ortadoğu’ya, Kıbrıs ve hatta Yunan adaları dahil bölgedeki dans kültüründe olan her şeyi mümkün olduğunca sergilemeye çalıştıklarını söyledi. Prof.Dr. Terzi, şöyle dedi:

"TÜRKÜ TADINDAKİ BESTELER"

“Türk Müziği Devlet Konservatuarımızın bize öğretmiş olduğu Türk Halk ve Türk Sanat Müziği’nin yanı sıra zaman zaman Türk halkının dimağında kalan bazı türkümsü, türkü tadındaki bestelere de yer veriyoruz. Bunlar Sezen Aksu, Barış Manço, Moğollar olabilir. Bunlar, şehir kültürümüz içerisinde zihnimize kazınan keyfimizi ortaya koyan eserlerdir. Bunları da kültürümüzden ayırmıyoruz. Tek ölçümüz var, kaliteli müzik yapmaya çalışmak.”

Prof.Dr. Cihangir Terzi, bir soru üzerine şehir halk müziği eğlencesinde ‘Kadifeden Kesesi’nin Anadolu’da daha hareketli söylendiğini belirterek, “Bizim söylediğimiz Kadifeden Kesesi Kırım Tatar Türkleri’nden 15 sene kadar önce yazdığım bir müziktir. Kırım Türkleri’nin çok orijin, enterasan, güzel müzikleri var. Hepsi keşfedilmeye, icra edilmeye değer müzikler. Bütün bu zenginliklerimizi sergilemeye çalışacağız” dedi.

DHA