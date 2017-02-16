Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Şanlıurfa Haberi: Akçakale’de cephanelik gibi ev

Akçakale’de cephanelik gibi ev
17:4616 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Akçakale’de cephanelik gibi ev
Akçakale’de cephanelik gibi ev

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesindeki bir eve jandarma tarafından düzenlenen baskında 73 av tüfeği, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma, Akçakale’nin Sevimli Mahallesi’nde çiftçilik yapan H.G.'nin evinde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma, araştırmasında ihbarın doğru olduğunu saptayınca operasyon kararı aldı. Savcılık izni ile mahalleye giden jandarma ekipleri H.G.’nin evinde arama yaptı. Aramada, çuvallar ve kutulara konulmuş 73 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 200 tabanca mermisi, 3 bin 125 av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ele geçirilen tüfek ve fişeklere el koyan jandarma gözaltına aldığı H.G.'yi sorgulamaya başladı.

 

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar