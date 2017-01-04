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Şanlıurfa Haberi: Akçakale'de köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

Akçakale'de köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu
18:104 Ocak 2017
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Akçakale'de köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu
Akçakale'de köprü altına tuzaklanmış patlayıcı bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde köprü altına 3 piknik tüpüyle tuzaklanmış el yapımı patlayıcı bulundu. Güvenlik güçleri, çevre güvenliği alarak patlayıcıyı imha etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde ilçenin Gülveren Mahallesi'nden geçen Akçakale- Ceylanpınar karayolunun 3'üncü kilometresinde bulunan köprünün altında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı fark etti. Ekipler, yolu çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapatıp güvenlik önlemi aldı. 3 piknik tüpüyle hazırlandığı belirtilen el yapımı patlayıcının imha edilmesi için Şanlıurfa'dan bomba imha uzmanı ekipleri çağırıldı. Ekipler, patlayıcıyı kontrollü olarak imha etti.

DHA

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