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Şanlıurfa Haberi: Akçakale'de mahalle muhtarı PKK'dan tutuklandı

Akçakale'de mahalle muhtarı PKK'dan tutuklandı
10:3117 Mart 2017
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Akçakale'de mahalle muhtarı PKK'dan tutuklandı
Akçakale'de mahalle muhtarı PKK'dan tutuklandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, jandarma operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK yandaşı olduğu öne sürülen mahalle muhtarı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK yanlısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ihbarı üzerine Akyaprak Mahallesi muhtarı Mustafa T.'yi gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar bulunan muhtar Mustafa T., sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahalle muhtarı Mustafa T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

DHA

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