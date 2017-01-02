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Şanlıurfa Haberi: Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu

Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu
17:182 Ocak 2017
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Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu
Akçakale'de, sulama kanalında ceset bulundu

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu.
Akçakale'nin Tatlıca Mahallesi'nde oyun oynayan çocuklar, mahalleden geçen sulama kanalında bir erkek cesediyle karşılaştı. Çocukların durumu anlattığı ailelerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarındaki erkeğin, vücudunda herhangi bir ize rastlamadı. Jandarma ekipleri inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlattı.

DHA

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