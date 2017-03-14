Akçakale'nin Suriye sınırındaki 4 duvar kaldırıldı

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırına güvenlik amacıyla yerleştirilen 3 metre yüksekliğindeki modüler beton duvarlardan 4'ü bu sabah yerinden kaldırıldı.

Terör örgütü PYD'nin denetimindeki Telabyad ile komşu olan Akçakale sınırına güvenlik amacıyla bu yılın ilk günlerinde modüler beton duvar örüldü. Akçakale'nin Hürriyet Mahallesi ile Telabyad arasındaki sınır hattına örülen modüler beton bloklardan 4'ü bu sabah askerlerin nezaretinde iş makinesiyle yerinde söküldü ve TIR'lar ile bölgeden götürüldü.

Güvenlik önlemleri arasında kaldırılan beton blokların yerine ilerleyen günlerde olası sivil göçüne karşın geçişlerin sağlanmasına olanak sağlaması için çelik kapı yerleştirileceği öne sürüldü.

DHA