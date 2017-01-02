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Bursa Haberi: Akciğer kanserine yenilen kadın polis gözyaşlarıyla toprağa verildi

Akciğer kanserine yenilen kadın polis gözyaşlarıyla toprağa verildi
19:342 Ocak 2017
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Akciğer kanserine yenilen kadın polis gözyaşlarıyla toprağa verildi
Akciğer kanserine yenilen kadın polis gözyaşlarıyla toprağa verildi

TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli 3 yıllık polis memuru 23 yaşındaki Yeşim Kanıcıoğlu akciğer kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. 
Ailesi İnegöl ilçesi’nde oturan ve Ankara’da TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görev yapan 3 yıllık polis memuru olan 23 yaşındaki Yeşim Kanıcıoğlu bir aydır Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sabaha karşı hayatını kaybetti. Türk Bayrağı’na sarılı tabut ile Serhat Camii’ne getirilen Yeşim Kanıcıoğlu’nun cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen törenle meslektaşlarının omuzlarında Kavaklaraltı Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

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