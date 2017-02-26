Akdağ: Memnuniyeti yüzde 80'e çıkaracağız (2)

"ASKERİ HASTANELERDE KAPASİTE ARTIŞI OLDU"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, askeri hastanelerin devrini asker ve kolluk kuvvetlerine daha mükemmel bir hizmet vermek amacıyla yapıldığını söyledi. Hastanelerde her yönden kapasite artışı olduğunu belirten Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asker ve diğer kolluk kuvvetlerine verilen sağlık hizmetlerini şöyle düşünmek gerekir. Bunlar bir cephede ve cephenin gerisinde verilen hizmetler, ikincisi de hastane hizmetleri olarak sınıflanabilir. Cephede ve cephenin hemen gerisinde verilen hizmetler açısından zaten sağlık hizmetleri şuan da silahlı kuvvetler tarafından veriliyor ve biz onlara destek oluyoruz. Mesela bunu Cerablus'ta yaptık. Sınır ötesi hizmetler açısından sağlık bakanlığımız her türlü imkanını sahra hastanelerini silahlı kuvvetlerimizin hizmetine veriyor. Bundan sonrada bunu vermeye devam edeceğiz. Planlamamız şudur. Cephe ve cephe gerisinde yani ön hatta silahlı kuvvetler hizmet verecek onları geliştireceğiz birilikte geliştiriyoruz. Arka plandaki hastanelerde sağlık bakanı olarak biz geliştirmeye devam edeceğiz. Buradan hem vatandaşlar hem silahlı kuvvetler mensupları hizmet almış olacak. Ama şöyle bir hususta geliştiriyoruz. Özellikle çatışmaların yoğun olduğu yerlerde ihtiyacın daha yüksek olduğu anlarda mesela Diyarbakır'da, Hakkari'de ve Van'da silahlı kuvvetlerimizin ve Milli Savunma Bakanımızın istediği yerlerde hastaneleri sadece kolluk kuvvetlerine, askerlerimize ve polislerimize hizmet etmek üzere dizayn ediyoruz. Hem kapasitelerini geliştiriyoruz hem uzmanlık açısından hem de bunları gerektiğinde sadece kolluk kuvvetlerimize hizmet verecek bir planlama ile geliştiriyoruz."

"SİGARA FİRMALARI ACIMASIZ"

Sigara konusunda Türkiye'nin yüzde 31'lerden 27'lere gerilediğini ancak son senelerde yüzde 30'ların üstüne çıkıldığını hatırlatan Bakan Akdağ, "Burada özellikle gençlerimizi korumak gerekiyor. Sigara firmaları çok acımasızdır. Bütün dünyada böyledir" dedi.

Sigara firmaları için para kazanmanın ön planda olduğunu kaydeden Bakan Akdağ, "Aslında sigara zehirli bir madde. Dolayısıyla bu ticari kaygılarla acımasızca yapılan faaliyetlere karşı elbette biz özellikle gençlerimizi, insanımızı, korumak üzere mücadeleye devam edeceğiz. Yapmayı planladığımız 2 ana iş var. Birincisi düz paket dediğimiz sigaranın markasını görünmeyecek hale getirmek, ikincisi de sigaranın açıkta satılmasına mani olmak. Ama bunlardan daha önemlisi bu farkındalık çalışmalarıdır" diye konuştu.

DHA