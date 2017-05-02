Akhisar'ın Ramazan davulcuları ihaleyle belirlendi

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR(Manisa), (DHA) MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde Ramazan ayı mahallelerde davul çalarak halkı sahura kaldıracak davulcuların belirlenmesi için ihale gerçekleştirildi. Akhisar merkezde bulunan toplam 14 mahallenin ihalesine 49 davulcu katıldı.

Akhisar Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan ihaleye; Belediye Başkan Yardımcısı Latif Çakmak, Meclis Üyeleri Lütfi Akdağ, Şemsi Okur ve İbrahim Vardar ile İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Açık, Yazı İşleri Müdürü Mustafa Ali Erpalabıyık, Katipler Nezihe Uyar ve Süreyya Dabak katıldı. İhaleye toplam 49 kişi katılırken, mahallelerde ihale sonucunda şu kişilerin görev yapacağı bildirildi: Atatürk Mahallesi'nde Efgan Demir, Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasret Besin, Efendi Mahallesi'nde Şafak Uyar, Hacıishak Mahallesi'nde Cemal Sinan, Hashoca Mahallesi'nde Suat Etoğlu, Hürriyet Mahallesi'nde Özkan Demir, İnönü Mahallesi'nde Yusuf Tuğral, Kethüda Mahallesi'nde Zeki Şafak, Paşa Mahallesi'nde Erhan İlhan, Ragıpbey Mahallesi'nde Hasan Bozdemir, Reşatbey Mahallesi'nde Adnan Demir, Şeyhisa Mahallesi'nde Hüseyin İlçiktay, Seydiahmet Mahallesi'nde Salih Utçu ve Ulucami Mahallesi'nde Levent Öztaslak'ın görev yapacağı bildirildi. Belirlenen taban fiyatlardan başlayan pazarlık sonucu en yüksek fiyatı veren davulcular, mahallelerde Ramazan ayı boyunca davul çalma ve bayram süresince bahşiş toplama hakkını kazandı. İhale sonunda kazanan kişilerin, mahallelerinde davul çalacak kişileri belirleyecekleri ve bu kişilere Akhisar Belediyesi tarafından kimlik bilgileri doğrultusunda resimli tanıtım kartı hazırlanacağı ve davulcuların bu kartlarla görev yapacakları kaydedildi.

DHA