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Ankara Haberi: Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (1)

Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (1)
12:5631 Mart 2017
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Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (1)
Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (1)

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin merkezi olduğu iddia edilen Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetlere yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yönettikleri belirlenen sivil isimlerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz,Harun Binici, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek'in darbedeki rollerinin de anlatıldığı iddianamede darbenin asker kanadının bir numarasının Akın Öztürk olduğu yer aldı.

 

DHA

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