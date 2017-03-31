Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (2)

DARBEYİ YÖNETEN BİR NUMARALI SİVİL ADİL ÖKSÜZ, BİR NUMARALI ASKER İSE AKIN ÖZTÜRK

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan en kapsamlı, Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetler ve Ankara'da birçok yerin bombalanmasına yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianameye göre darbeyi yöneten bir numaralı sivil ismi firari Adil Öksüz, bir numaralı asker ise eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, iddianameyi hazırlayan Başsavcı Vekili Ergün Şahin ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından düzenlenen toplantıyla iddianame paylaşıldı.

"ASIL ÇATI İDDİANAMESİ BU"

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "Daha önce bir çatı iddianamesi hazırlamıştık. Ancak asıl Çatı İddianamesi bu" diyerek bilgiler verdi. Başsavcının verdiği bilgilere göre iddianamede; 1 Orgeneral, 6 Tümgeneral, 18 Tuğgeneral, 22 Albay, 26 Yarbay, 33 Binbaşı, 56 Yüzbaşı, 62 Üsteğmen, 115 Teğmen, 131 Astsubay, 1 Uzman Çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli yer aldı. 6 şüphelinin iddianamede sivil yönetici statüsünde olduğu, 4 kişinin de sivil şüpheli olduğu, iddianamede bir numaralı şüpheli Fetullah Gülen, 2 numaralı şüpheli Adil Öksüz, üç numaralı şüpheli Kemal Batmaz. 4 bin 658 sayfadan oluşan iddianamenin soruşturma klasörlerinin ise 570 klasörden oluşuyor.

45 YÖNETİCİ'YE 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTERİYOR

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan en kapsamlı, Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki faaliyetler ve Ankara'da birçok yerin bombalanmasına yönelik iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede, darbeyi yönettikleri belirlenen 6'sı sivil 45 yönetici hakkında 303'er kez müebbet ile sanıkların her biri için 15 Temmuzdaki faaliyetlerine göre değişen yıllarda hapis cezaları isteniyor.

DERDEST EDİLEN KOMUTANLARIN AKINCI ÜSSÜNE GÖTÜRÜLMESİ DE İDDİANAMEDE YER ALIYOR

İddianamede ayrıca Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik'ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü'ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul'daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü'ne kaçırması olayları da yer alıyor. Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamenin çok kapsamlı olmasının nedeni ise Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüsüne katılmalarının iddianamede yer alması.

2 F16 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TAKİPLE GÖREVLENDİDİLDİ

İddianameye göre darbe teşebbüsünde 25 pilot F-16 uçağı kullanırken, bu pilotlardan 11'i değişik yerlerde bombalama yaptı. İki uçak İstanbul üzerinde alçak uçuş yaparken iki F-16 pilotu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağını takiple görevlendirildi. Ankara'da ise 10 F-16 pilotu alçak uçuş yaptı.

DHA