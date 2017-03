Akıncı Üssü iddianamesi mahkemeye gönderildi (8)

GÖRÜNTÜ VE LAR KEMAL BATMAZ'I YALANLIYOR

İddianamede, darbenin planlama aşamasında Adil Öksüz ile ABD'ye gidip dönen Kemal Batmaz'ın, 11 Temmuz 2016 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan New York'a giden uçakta Adil Öksüz ile birlikte uçtuğu, yine 12 Temmuz 2016 tarihinde New York'tan İstanbul Havalimanı'na Adil Öksüz ile birlikte geldiği, uçuşlarda 2351001210458C1 numaralı uçak biletini kullandığının tespit edildiği anlatıldı. Ancak ifadesinde, "Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Öksüz'le aynı uçakta ABD'ye gidip dönmem tesadüftür" diyen Batmaz'ı, New York'ta havalimanında çekilen ları ve İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki görüntüleri yalanlıyor. Görüntülerde Kemal Batmaz'ın Adil Ökzüz'le birlikte hareket ettikleri anlaşılırken, iddianamede, 11 Temmuz 2016 tarihli ların Öksüz ve Batmaz'ın Fetullah Gülen'e darbe planını onaylatmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletindeki havaalanında çekildiği, vesikalık ların ABD'li makamlarca gönderilen yazıda yer aldığı anlatıldı.

DHA