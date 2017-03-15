'AKOM işgalcilerinin amacı MİT'i devre dışı bırakmaktı'

15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden 6' sı tutuklu 17 darbeci askerin yargılandığı ilk dava sona erdi. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

9 SANIK, YARALANANLARIN DA BULUNDUĞU 15 MAĞDUR VE MÜŞTEKİ

Çağlayan'daki İstanbul 25. ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 6'sı tutuklu 9 sanık hazır bulundu. Darbeci askerlerin ateşiyle yaralananların da bulunduğu 15 kadar mağdur ve müşteki de duruşmaya katıldı. Sanık savunmaları ile müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme, tanık beyanlarının alınması için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

"AMAÇ MİT'E GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEK"

AKOM'un stratejik önemine dikkat çekilen iddianamede İstanbul'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği belirtilerek, 15 Temmuz günü darbecilerin, AKOM'u ele geçirerek Milli İstihbahrat Teşkilatı'na anlık görüntü akışını kesmeyi amaçladıkları belirtiliyor.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, tüm şüpheliler için "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kamu malına zarar verme", "Örgüt üyeliği" suçlarından da bazı şüpheliler için çeşitli oranlarda hapis cezası talep ediliyor.



DHA