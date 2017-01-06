AKOM'u işgale giden askerlerin iddianamesi tamamlandı (2)

15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5'i tutuklu 17 asker hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zara verme", "Örgüt üyeliği", suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kağıthane'de bulunan Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'u işgale giden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından düzenlenen iddianamede, Harp Akademileri'nde Öğretim Üyesi olan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay liderliğinde, 4'ü yüzbaşı olan subay öğrenci, 1 astsubay, 11 er olmak üzere 17 asker "şüpheli", aralarında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralananların da olduğu 17 kişi ise "müşteki" olarak yer aldı.

"AMAÇ AKOM'DAN MİT'E GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEK"

İddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz akşamı saat 21.00'da kışladan çıktıkları, 21.30'da geldikleri AKOM'da sabah 7.00-8.00 saatlerinde polise teslim oldukları kaydedildi. AKOM'un strarejik önemine dikkat çekilen iddianamede İstanbul'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği belirtildi. Darbecilerin amacının da, AKOM'u ele geçirerek Milli İstihbahrat Teşkilatına anlık görüntü akışını kesmek olduğu kaydedildi.

"ASKERLERİN KALKIŞMA OLDUĞUNU FARKETMEMELERİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Şüpheli erlerin bomba ihbarı için AKOM'a geldiklerine ilişkin savunmalarının da değerlendirildiği iddianamede, "Bir an için itibar edilse bile bomba ihbarı için güvenlik alınmaya gelinen bir yerde binayı korumakla görevli olan güvenlik görevlilerinin silah doğrultulmak sureti ile silahlarının ve telefonlarının alınması, binada görev yapmakta olan çalışanların telefonlarının toplanması, çalışanların silah zoruyla dışarı çıkarılması, binada bulunan elktronik eşyaların fişlerinin çekilmek sureti ile devre dışı bırakılması, şüpheli subayların darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşlarımıza hedef gözetmeksizin ateş etmelerine ve kendilerine de ateş etmeleri yönünde emir verilmesine rağmen nöbet için bırakıldıkları yerleri saatlerce terk etmemeleri, gerçek niyetin bomba ihbarı veya terör saldırısı olmadığının açıkça ortaya çıkmasına rağmen rütbeli olan şüphelilerin emirleri doğrultusunda kanunsuz davranışlarına devam etmeleri, "Askeri Kalkışma" olduğunu fark etmemelerinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, tüm şüpheliler için "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kamu malına zarar verme", "Örgüt üyeliği" suçlarından da bazı şüpheliler için çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

DHA