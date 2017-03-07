Aksaray'da define avcısı 6 kişi yakalandı

AKSARAY'da 1'inci derece sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan 2'si kadın 6 kişi, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt İlçesi'ne bağlı Bozcayurt Köyü Kale Mevkii'ndeki 1'inci derecede sit alanında kaçak kazı yaparak define arayan kişiler olduğu bilgisini aldı. Bölgede inceleme yapan jandarma, bir grubun kaçak kazı yaptığı belirledi. Teknik ve fiziki takip ardından bugün operasyon düzenleyen jandarma, 2'si kadın 6 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin bölgenin 3 ayrı noktasında kazı yaptıkları, ancak şu ana kadar herhangi bir define ve tarihi esere bulamadıkları belirlendi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA