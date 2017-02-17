Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında

AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik bugün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 gram, satışa hazır birer içimlik 32 paket halinde hazırlanmış eroin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.





DHA