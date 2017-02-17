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Aksaray Haberi: Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında
13:4817 Şubat 2017
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Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 3 Afgan gözaltında

AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yapan bir şebekeye yönelik yapılan operasyonda, Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen şebekeye yönelik bugün operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 4 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 30 gram, satışa hazır birer içimlik 32 paket halinde hazırlanmış eroin ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

 
 

DHA

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