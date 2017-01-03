Aksaray’da uyuşturucu operasyonunda 13 Afgan'a gözaltı

AKSARAY’da polisin yaptığı operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Afgan uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kanepe ve çekyat içlerine zulalanmış 70 gram eroin, 35 gram halüsinasyon özelliği olan sentetik madde ve 40 gram da afyon sakızı ele geçirildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde Afgan uyruklu kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler 3 gün süren fiziki ve teknik takibin andından şüphelileri belirledi. Bugün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyon ile Afganistan uyruklu Ahmet A. (18), İzzetullah K. (32), Muhammetullah S. (20), Abdol S. (22), Mehmet İ. (41), Mohammad N. (25), Soyed A. (24), Mohammad S. (39), Kadir H. (31), Rozi T. (31), Davood Ö. (28), M. A. (16) ve S. R. (16) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kanepe ve çekyat içlerine zulalanmış 70 gram eroin, 35 gram halüsinasyon özelliği olan sentetik madde ve 40 gram da afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli Aksaray Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA