Akşehir'de pazar yeri çatısı çöktü: 4 yaralı (4)

350 METREKARELİK ALAN ÇÖKTÜ

Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaralıları ziyaret etti. Başkan Akkaya, kapalı pazar alanının 3 bin metrekare alan olduğunu belirterek, ''Şehrimizdeki en büyük 3 bin metrekare kapalı alanı bulunan perşembe pazarımızda yoğun kar yağışı ve aşırı Lodostan dolayı 350 metrekare alanda çökme gerçekleşti. Çok şükür can kaybı olmadı, 4 yaralı vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. Çok şükür durumları iyi'' dedi.

5 yaralıdan birinin olayın ardından fenalaştığı belirtilirken, tedavisi devam eden diğer yaralıların isimleri şöyle: Mustafa Erkekli (33), Ayşe Karataş (62), Mustafa Özbek (52), Muammer Yeşiller (51).

DHA