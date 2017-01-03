Akseki Seydişehir yolunda ulaşıma kar engeli

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)– AKSEKİ Seydişehir karayolu Alacabel mevkiinde kar yağışı ve kayan ağır tonajlı araçlar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasındaki bağlantı noktası olan 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar nedeniyle karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Kayan bazı ağır tonajlı araçlar da yolda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Karayolları ekipleri aralıksız olarak kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda ağır tonajlı ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

DHA