AksekiSeydişehir yolunda ulaşıma kar engeli

AKSEKİ-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi.

Antalya-Konya karayolunun Akseki-Seydişehir arasındaki geçiş noktası olan 1825 rakımlı Alacabel'de dün akşam kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimi bulduğu bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Yolda kalan araçlar zincirsiz araçlar trafik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı nedeniyle gece boyunca Akseki kavşağından zincirsiz ve ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Karayolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde bölgedeki yolun ulaşıma açıldığı belirtildi.

DHA