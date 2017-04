Akşener: Bahçeli hayır çıkacağını gördü, kaçmanın taşlarını döşüyor

MHP'den ihraç edilen Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, referandum çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a gelerek, tarihi Hasan Paşa Hanı'nda vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Eyalet sistemi tartışmalarıyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışını değerlendiren Akşener, 'Bahçeli 16 Nisan akşamı 'hayır' çıkacağını gördü, şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor' dedi

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener , Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği referandumu çalışmaları kapsamında Diyarbakır'a geldi. Merkez Sur İlçesi'ndeki Tarihi Ulu Cami çevresinde vatandaşlar ve esnafla selamlaşan Akşener, daha sonra tarihi Hasan Paşa Hanı'na geçti. Burada vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Akşener'e bir vatandaş, Cumhurbaşkanı danışmanlarınının ''Eyalet sistemi' ile ilgili açıklamasına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışını nasıl değerlendirdiğini sordu. Akşener bu konuda şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanı'nın 3 danışmanı eyaletten bahsetti. 162'inci madde 18 maddenin 16'sı ve Anayasa'nın da 123'ncü maddesi kamu tüzel kişiliği kurma yetkisini, sadece Mecliste olan bu yetkinin Cumhurbaşkanıyla paylaşıldığı, onun da böyle bir hakkının olduğu bir madde bu. Şimdi bunu yaparken fark etmeyeceksiniz, beraber o komisyonda yer alacaksınız, sonra da 3 danışman böyle bir söz söyleyince diyeceksiniz ki; Yani ülkücüler ne diyecek Ülkücüler 18 maddeye başından beri 'hayır' diyor. Benim buradaki görüşüm şu; Sayın Bahçeli 16 Nisan akşamı 'hayır' çıkacağını gördü. Şimdiden kaçmanın taşlarını döşüyor. O gece saat 23.00 sıralarında yapacağı konuşmanın ana hatlarını, ipuçlarını koydu. Dönüp diyecek ki, 'sizin danışmanlarınız olmasaydı bu sonuç böyle çıkmazdı.' Nitekim 2010 referandumunda da o meşhur Anayasa referandumunda da, o zaman 'Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına ayrı sandık koysaydınız' demişti. Aynı yol, yani suçlu tespit etme hareketidir bu. Ama 16 Nisan'da 12 puanlık Milliyetçi Hareket partisinin 10 puanı 'hayır' dediği için şimdi bunun üzerini örtmek üzere bir söylem, bir davranış olarak değerlendiriyorum.'

'ŞİMDİ FETVA DA VERDİLER'

Daha sonra gazetecilere konuşan yapan Akşener, dünya işlerinin dini ambalajlarla sunulduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Korkumuz her zaman dünyevi işlerin dini ambalajlarla insanlara sunulmasıdır. Biz 16 Nisan'da sadece bir Anayasa değişikliğini, hep beraber gideceğiz sandığa oylayacağız. Kimimiz 'evet', kimimiz 'hayır' diyecek. Önce hayır diyenlere 'terörist' dendi, 'hain' dendi. Şimdi ahiretlerini, hele kerametleri kendinden menkul bir alim ilahiyat fakültesi hocası, her konuda fetva vermekle meşhurdur. Ama kul hakkı hakkında ben hiç bir fetvayı, ben bugüne kadar görmedim. Bu nedenle 'hayır' diyenlerin ahiretinin de gideceği, şöyle olacağı şeklinde çok ağır ifadeler. Dini bir referanslarla insanlara söyleniyor. Ben bunu çok tehlikeli, endişe verici buluyorum. Aynı zamanda da nefret dili olarak algılıyorum.'

Referandumda 'hayır' diyeceğini yineleyen Akşener, hayır kampanyası kapsamında 28 kente giderek, neden 'Hayır' denmesi gerektiği konusunda vatandaşlara bilgi verdiğini kaydederek şunları anlattı:

'Ben 'hayır' tercihinde bulunan bir insanım, sıfatım yok, partim yok. Beni partimden attılar. Ama 28 ili tamamlamış oluyorum. Diyarbakırla bu programlarımızın sonuna gelmiş olduk. Türkiye'de rejimin oylandığını, bazı iddialara rağmen partili Cumhurbaşkanı'nın 70 yıl Türkiye'yi geriye doğru döndüren bir mesele olduğunu ve tek bir kişiye her türlü gücün, tüzel kişilik kurma, kamu tüzel kişiliği kurma, savaş ilan etme, rektör atama, hakim ve savcıları atama gibi çok büyük bir gücün, tek bir kişinin iki dudağının arasına verilmiş olması bence, şayet sonuç onaylanırsa önce o kişiye büyük bir haksızlıktır. Bu Türkiye'nin 94 yıllık aktif pratik birikiminin, parlamenter demokratik idarenin, aşağı yukarı 140 yılı geçmiş bir ayrı siyasi birikiminin çöpe atılması demektir. Gördüğüm 16 Nisan'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylanmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Milliyetçi Harket Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin ve diğer partilerin oylanmayacağını, mührün sadece 'evet' ya da 'hayır'ın üzerinde duracağını, vatandaşımız o irfan ve feraset devreye girerek anlamış görünüyor. 16 Nisan akşamı da ben 'hayır' çıkacağını görüyorum, hem de buna inanıyorum.'

HDP'Lİ VATANDAŞ: İLK KEZ BİR MHP'LİNİN ELİNİ SIKIYORUM

Akşener daha sonra Sur İlçesi'ndeki esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti. Bazı vatandaşlar Akşener ile hatıra ı çektirirken, bir vatandaş Akşene'in yanına gelerek, 'Bir HDP'li olarak hayatımda ilk kez bir MHP'liyle tokalaşıyorum. O da sizsiniz. Sizlerle gurur duyıuyorum, kampanyanızdan dolayı da size çok teşekkür ediyorum' dedi.

Akşener ise vatandaşa, teşekkür ederek ziyaretlerine devam etti. Akşener, ziyaret sırasında Gazi Caddesi üzerinde bulunan Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına da giderek burada görevli polislerle sohbet etti. Elindeki kınayı neden yaktığı sorulan Akşener, 'hayır' kampanyasındaki çalışmalarının simge sembolü olması nedeniyle eline kına yaktığını söyledi.

DHA