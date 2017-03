Akşener: Çıkın saraydan, inin arabadan eşit yarışalım

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, anketlerin 16 Nisan referandumunda 'hayır' çıkacağı görüşünü savunarak, iktidara "Çıkın saraydan, inin arabalardan, gelin buraya, milletin önüne gelin, eşit yarışalım. Kazanırsanız her şey size helal olsun" dedi. Akşener gittiği yerlerde ya elektrikler kesilerek ya afişler yırtılarak engel çıkarıldığını belirterek, "Kütahya'da 10'uncu salon değişti, bakalım sabaha kadar ne değişecek" diye konuştu.

Meral Akşener, Eskişehir'de Odunpazarı Kent Konseyi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Milli İrade'nin Dünü Bugünü Yarını' konulu söyleşiye katıldı. Söyleşiyi aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Utku Çakırözer'in de bulunduğu çok sayıda kişi izledi. Akşener yaptığı konuşmada referandumda 'Hayır' diyeceklerini belirterek şunları söyledi:

"Allah'ın izniyle 16 Nisan sabahı, akşamı 80 milyon kişi, 80 milyon kere hayır diyeceğiz. Şimdi biz buna niye hayır diyoruz Yıl 2002 hatırlayın, 2002 iktidar değişti. O günlerde partili cumhurbaşkanlığına dair değişiklik yapılmış olsa idi ne olacaktı 2003'de Irak'a Amerika'nın yaptığı müdahaleyi tek kişi hadi bakalım Türk Ordusu oraya git diyecekti. Ve biz o kirli savaşın içinde olacaktık. Gözünüzün önünde canlandırın. Yıl 2010. Hatırlayın 2010 Anayasa değişikliği yapıldı. Terör örgütünün başı denilen ve FETÖ terör örgütünün başı olan ama o zamanlar çok muhterem hoca efendi diye bizzat bugün bizi yönetenlerin itibar ettiği, iltifat ettiği o zat ne demişti 2010 referandumunda mezarlarından insanları kaldırıp getirin demişti. O, 2010 referandumuna giden anayasa değişikliğinin içine bugünkü anayasa değişikliğini de ilave etmiş olsalar idi, ilave edilmiş olsaydı. Ve sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı ya da başkan olmuş olsaydı. O gün gençlerin diliyle söylüyorum kankiydi bunlar, kanka. Bakanlar kurulu atanıyor Rıza Sarraf Maliye bakanı, itiraz edebilir misiniz Hayır, peki niye şaşırıyorsunuz adam bizim dış açığımızı kapattı. Peki adalet bakanı kim Zekeriya Öz. Milli Savunma Bakanı kim Bir türlü yakalanamayan Adil Özsüz. Böyle bir Türkiye ile karşı karşıya kalmayacağımızı kim iddia edebilir. Parlamenter sistemin ortadan kaldırılıp her şeyi tek bir kişiye bağlayan bu anayasa taslağını referandumda geçmemesi için, Türkiye için milletimiz için hayır diyoruz."

'REFERANDUM OLAĞANÜSTÜ HAL ŞARTLARINDA YAPILIYOR'

Referandumun olağanüstü hal şartlarında yapıldığını hatırlatan Meral Akşener hayırcıların imamlar tarafından kafir, Başbakan tarafından terörist, hain, FETÖ'cü, Cumhurbaşkanı tarafından ise 15 Temmuz'da bomba yağdıranlarla eş düzeyde görüldüğünü söyledi. Akşener şöyle devam etti:

"Bu referandumu bütün olağanüstü şartlara rağmen meşruiyetini sağlayan biziz. Yani bu arkadaşlarımızın ben akıllı olduğunu zannederdim. Tek başına herkesin evet dediği, itirazı olanların da sandığa gitmediği bir referandumun sonucu uluslararası alanda, evrensel hukukta, iç hukukta her ne kadar bizim hukuk guguk olduysa da adaletin yerle bir edilmiş bir Türkiye'de bile referandum sonuçları meşru olarak kabul edilemez. Milletin önünde bütün eşitsizliğe rağmen biz varız. Herkes olarak biz varız. En önemlisi kadınlar var kadınlar."

'ÇEŞİTLİ ENGELERLE KARŞILAŞIYORUZ'

Meral Akşener gittiği ilerde engellemelerle karşılaştığını da söyleyerek şöyle konuştu:

"Milli iradenin önemi için buradayız. Milli iradenin önemini yıllarca, milli irade diye diye seçim kazanın bugünkü iktidarın, bu milli iradenin önemi konusunda anlatılacaklara dahi tahammül edemediği, fırsat tanımadığı cep delik cepken delik yolara düşmüş bu fakirin bulunduğu her yerde ya elektrik kesiliyor, ya bilboardlardaki afişler yırtılıyor, ya da çeşitli engellerle karşılaşılıyor. Kütahya'da 10'uncu salon değişti, bakalım sabaha kadar ne değişecek. Yani bir şehirde 10 ayrı salonla, 3'ü sözleşmeli, diğerleri karşılıklı söz usulü yapılan bütün sözleşmeler son dakikada sahiplerinin endişesi sebebiyle iptal ediliyor."

'BÜTÜN ANKETLER HAYIRI GÖSTERİYOR'

Eşit yarışma çağrısında bulunan Meral Akşener, "Çıkın saraydan, inin arabalardan, gelin buraya, milletin önüne gelin, eşit yarışalım. Kazanırsanız her şey size helal olsun. Eşit yarışalım, kaçmayın bizden, kaçmayın milletten. Millet iradesi dediniz, dediniz millet kaçağı oldunuz. Bütün anketler Hayır'ı gösteriyor. Şöyle bir endişem var; yani Hayır çıkacağı söz konusu olunca bir kanun hükmünde kararnameyle daha sonraki bir zamana ertelenebilir mi diye. Ama huzurunuzda söz veriyorum, ant olsun, şart olsun ki meydan meydan, kapı kapı gezer, zil çalar hepinizi millet kaçağı ilan ederim" dedi.

DHA