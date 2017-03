Akşener: İncirlik'te Tornado uçaklarının varlığına son verin

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, Hollanda ile yaşanan olaylarla ilgili olarak, "Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk milletinin kepaze edilmesine, iki paralık edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz, kesinlikle bunu hoş göremeyiz. Hollanda'yı en ağır biçimde kınıyorum" dedi. Almanya için de iktidara öneride bulunan Akşener, "İncirlik'teki Alman varlığına o Tornado uçaklarının varlığına son veriniz" dedi.

Meral Akşener, bugün referandumda 'hayır' kampanyasını Kütahya'da sürdürdü. Bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan Akşener, "Biz her şeyden önce Türk milliyetçisiyiz" dedi. Hollanda'yı ve Almanya'yı en ağır şekilde kınadığını belirten Meral Akşener, şunları söyledi.

"Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk milletinin kepaze edilmesine, iki paralık edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz, kesinlikle bunu hoş göremeyiz. Bize yapılan bu çirkinliği, bize yapılan bu korkaklığın, bize yapılan bu manevi şiddetin karşılığı olarak' Oh olsun size' diyemeyiz. Çünkü orada iki paralık edilen, orada kepaze edilen Türk devletidir, Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hollanda'yı ve Almanya'yı lanetliyorum, aklınıza gelebilecek her türlü şerit kelimeyi kullandığımı varsayın kullanıyorum."

Almanya ve Hollanda kavga edildiğini ve yaşananların korkunç olduğunu belirten Akşener, "Ama aklıma şimdi şu geliyor. Orada yaşan Türklerin sonrasında neler olacak. Almanya ile kavga ettik gerilim tepede. Ve orada yaşayan Türkler, vatandaşlık almamış olanların durumu ne olacak Koca bir soru işareti. İhracatımızın aşağı yukarı yüzde 60'ı Avrupa ülkelerine yapıldığını hep beraber biliyoruz. Bunu da bir kenara koyduk. Biz Türk milleti olarak acımızdan ölebiliriz. Yine onurumuzun arkasında durabiliriz. Yeter ki iktidarımız onurunun arkasında durabilsin" dedi.

İNCİRLİK'TEKİ ALMAN TORNADO UÇAKLARI

Adana'daki İncirlik Üssü'nde bulunan Alman Tornado uçaklarının varlığına son verilmesini öneren Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan ve Cumhurbaşkanına sesleniyorum. İncirlik'ten kalkan Tornado uçakları var. Almanlara ait uçuyorlar istihbarat topluyorlar, IŞİD ile ilgili istihbaratı bizimle de paylaşıyorlar ama PKK ile ilgili istihbaratı bize vermiyorlar. Eski bir İçişleri Bakanı olarak konuşuyorum. Ve siz bunu sadece seyrediyorsunuz. Gülerek seyrediyorsunuz, dişlerinizi sıkarak seyrediyorsunuz. Teklifim şudur; derhal İncirlik'teki Alman varlığına o Tornado uçaklarının varlığına son veriniz" dedi.

'KÜÇÜK EMRAH GİBİSİNİZ"

Referandum kampanyasının eşit koşullarda yapılmamasını da eleştiren Meral Akşener, "Bu ülkenin iktidarısınız onun için dürüstçe açık bir biçimde çıkardığınız yasayı savunun bunu savunmak yerine her yerde mağduriyet peşinde koşmayı bırakınız" dedi.

İktidarın 'Küçük Emrah' gibi ağlayıp sızladığını kaydeden Meral Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çıkardığınız anayasanın eğer arkasında duruyorsanız, doğru olduğuna, iyi olduğuna, Türkiye'yi refaha taşıyacağına, işsizliğin ortadan kaldıracağına, çalınan soruların sorumlularının cezalandırılacağına, hakkı yenmiş o geçlerin haklarının iade edileceğine, hukukun üstünlüğünü sağlayacağına inanıyorsanız dürüst bir şekilde gelin bu salonlara gelin meydanlara bizimle eşit bir şekilde konuşun. İnsanları, halkımızı, milletimizi ikna etmeye çalışın ve şartları eşitleyin. Gitsinler hemşerilerimiz kendi iradelerine göre karar versinler. Manipülasyonla 'öldük bittik bizi dövüyorlar, bizi asıyorlar, bizi kesiyorlar' diye ağlıya ağlıya öldünüz. Yahu hepiniz Küçük Emrah gibisiniz. Küçük Emrah büyüdü çoluk çocuk sahibi oldu."

DHA