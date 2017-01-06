(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER) ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YARIM SAAT YAPILAMADI

İSTANBUL etkisini arttıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda pistlerin kardan temizlenmesi çalışmaları nedeniyle uçuşlar 20.30 'dan 21.00'a kadar yapılamadı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Kar temizleme çalışmaları sırasında pistlerde uçakların kalkış ve inişlerine yaklaşık yarım saat süreyle izin verilmedi. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından pistler temizlendi. Saat 21.00'den itibaren uçakların iniş ve kalkışlarına izin verildiği bildirildi.

DHMİ,7-8 Ocak'ta beklenen kar yağışı nedeniyle dün bir açıklama yaparak Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerin haftasonu yüzde 30 oranında azaltıldığını bildirmişti. Bu arada, THY 29 uçağını başka meydanlara yönlendirdiğini duyurdu.

395 SEFER İPTAL



Türk Hava Yolları iç ve dış hatlarda yarın yapacağı 257 seferini iptal ederken, Pegasus Hava Yolları bugün ve yarın 112 seferini iptal etti. Atlasglobal ise bugün, yarın ve yarından sonra 20 seferini, Onur Air ise 6 seferini iptal etti. Böylelikle bugün toplam 395 sefer iptal edilmiş oldu. Yoğun kar yağışı sebebiyle Atatürk Havalimanı'nda görüş mesafesinin 550 metreye kadar düştüğü öğrenildi.

DHA