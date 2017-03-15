Akyarlar'da deniz dibi temizliği

BODRUM Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı deniz dibi temizliğinde, Akyarlar sahilinde çalışma yapıldı.

Bodrum Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı 'Denize en çok mavi yakışır' deniz dibi temizliği, Akyarlar sahiliyle sürdü. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli 10 dalgıçla süren temizlik çalışmalarına; Akyarlar Hacı Mahmut Tınaztepe İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri de katıldı. Dalgıçların çalışmalarını kıyıdan takip eden öğrenciler, denizden çıkarılan atıkları dikkatle izledi. Denizden 143 kilo plastik, 19 kilo cam, 17 kilo metal, 47 kilo lastik, 40 kilo tekstil olmak üzere 266 kilo katı atık çıkarıldı. Çıkan atıkların içerisinde 4 araç lastiği, bir teyp, şezlong, sandalye ve çok sayıda içecek kutusu, cam şişeler dikkati çekti. 3 saat boyunca deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, daha sonra öğrencilere çevre temizliği hakkında bilgi verdi. Temizlik sırasında deniz dibinden çıkarılan atıklar ise bir kenarda toplanarak Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıştırıldı. Atıklar daha sonra kamyonete yüklenerek Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

DHA