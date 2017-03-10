Akyazı'da su kullanımının otele verildiği derede bilirkişi heyeti incelemede bulundu

SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde, Bıçkı Deresi suyunun bölgede termal otel yapacak bir firmaya kiralanmasına karşı gelenlerin açtığı dava kapsamında mahkemenin belirlediği bilirkişi heyeti bölgede keşif yaptı.

Akyazı Bıçkıdere ve Küçücek mahallelerinin ortasından geçen Bıçkı Deresi'nin su kullanımının bölgede termal otel yapacak bir firmaya kiralanması mahkemeye taşındı. Dere yatağından otelin yapıldığı alana borularla su çekilirken, Sakarya Bölge İdare Mahkemesi'nin bilirkişi olarak atadığı Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm'nde görevli Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül ve Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği'nde görevli Prof. Dr. İrfan Yolcubal bölgeye gelerek, arazide incelemelerde bulundu. Bıçkıdere ve Küçücük mahallesinde yaşayanlar bilirkişi heyetinin çalışmalarını takip etti.

Bıçkıderesi Doğal Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kesikbaş yaptığı açıklamada, "İdari mahkemenin belirlediği bilirkişi heyetinde görevli 1 jeolog, 1 mikrobiyolog incelemede bulunacak. İnşallah deremizde su yolunda akacak. Küçücek ve Bıçkıdere halkına özellikle çok teşekkür ediyoruz. Bu davayı Artvin'deki ve diğer davalar gibi eş değer görüyoruz. Suyumuz geri gelecek. Koordinatların dışındaki bütün suları geriye alacağız, bunun böyle bilinmesini istiyorum" dedi.

DHA