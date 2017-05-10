Alaattin Çakıcı, adliyede talimatla ifade verdi

BOLU F Tipi Cezaevi'nde yatan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, Bolu Adliyesi'nde talimatla ifade verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla Edirne Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Alaattin Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Çakıcı, adliye önünde toplanan yakınlarını selamlayarak jandarmalar nezaretinde adliyeye götürüldü. Bolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkan Çakıcı, okunan iddianamede kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını yaptı. Çakıcı, ifadesi ardından tekrar cezaevine götürüldü.

DHA