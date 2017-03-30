Alaattin Çakıcı'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 10 ay hapis cezası

BOLU F Tipi Cezaevi'nde bulunan Alaattin Çakıcı, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan yargılandığı davada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesine rağmen 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında, 13 Mart 2015 tarihinde Tekirdağ'daki cezaevinde bulunduğu sırada Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla dava açıldı. Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çakıcı savunmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına hakaret etmediğini, sivil kimliğine yönelik beyanda bulunduğunu savundu.

Mahkeme kararında sanığın, Cumhurbaşkanının onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte sözler söyleyerek söz konusu suçu işlediğine, müşteki vekili tarafından dosyaya şikayetten vazgeçme dilekçesi gönderilse de 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunun takibinin şikayete bağlı olmadığından cezalandırılması gerektiği ifadesi yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetinden vazgeçmesini gözönünde bulundurarak alt sınırdan 1 yıl olarak verilen ceza, Çakıcı'nın mahkemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı sergilediği olumlu tavrı da indirim sebebi sayılarak 10 aya düşürüldü.

Mahkeme, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 19 yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin infaz süresi tamamlanmadan ve yasada geçen süre dolmadan yeniden suç işleyen sanığa verilen 10 aylık hapis cezasıyla ilgili temyiz yolunu kapatarak söz konusu cezayı çekmesine karar verdi.

Öte yandan Alaattin Çakıcı, geçen 6 Mart'ta Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde 'bağırsak fıtığı' ameliyatı olmuştu. Çakıcı'nın tedavisi hastanede hala devam ediyor.

DHA