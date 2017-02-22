Aladağ Komisyonu yurt yangınını araştıracak (2) (Yeniden)

ADANA'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin yanarak feci şekilde can verdiği yurt yangını faciasıyla ilgili kurulan TBMM Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı başkanlığında toplandı.

Komisyonun yol haritasının belirlendiği toplantıda konuşan Fatma Güldemet Sarı şunları söyledi: "Böylesi hassa bir konuda farklı siyasi partiler olarak bu çatı altında çocuklarımız için en doğruyu ortaya koymaya çalışacağız. Yerinde inceleme ve ilgili kamu kurum kuruluşları akademisyenler davet ederek sürdüreceğiz. Ülkemizde bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyorum. Komisyon 9 Şubat'ta başladı. Rutin çalışmalar devam ederse 9 Mayıs'ta komisyon çalışmalarımız tamamlanıyor. Bir ara söz konusu olursa Haziran ayının birinci yada ikinci haftası sona erer. Her toplantıda iki yada üç kişiyi dinlemeyi ve bunlara bir süre vermeyi öngörüyorum."



HDP'li komisyon üyesi İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yurt yangınında hayatını kaybeden çocukların ailelerinin komisyonda dinlenmesi uyarısında bulundu. CHP'li komisyon üyesi İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi ise “Dernek yöneticilerinin dinlenmesi, uzmanlık alanı bu konu olan mimarlar ve eğitimcilerden görüş alınmalıdır. Eğitim sendikalarının yöneticilerinin dinlenmesi şarttır. İlçe ve il milli eğitim, ilçe kaymakamı, öğrencilerin tamamının velilerinin dinlenmesinin komisyon çalışmasına önemli katkıları olacağı kanaatindeyim. Kamusal eğitim ve barınma haklarının tüm öğrencilerimiz için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için kurulduğunu bildiriyorum" diye konuştu.

DHA