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Denizli Haberi: Alanya'da 30 kedi katledildi (3)

Alanya'da 30 kedi katledildi (3)
22:4525 Şubat 2017
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Alanya'da 30 kedi katledildi (3)
Alanya'da 30 kedi katledildi (3)

KEDİ KATLİAMINA SUÇ DUYURUSU
Alanya Mahmutlar Mahallesi'nde 30'a yakın kedinin zehirlenmesinin ardından Denizli’den Alanya’ya gelen Dünya Kedi Irkları Başkanı Mehmet Emin Hocaoğlu, Alanya Adliyesi ve jandarmaya başvurarak olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Gazetecilere konuşan Hocaoğlu, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını belirterek, “Alanya'da bir vahşet yaşanmış. İnsanlık dışı, lanetle kınıyorum. Katledilen kediler için Alanya'ya gelerek adliyeye dilekçe verdim. Jandarma bölgesinde olduğu için jandarmaya dilekçe verdim. İki kurum da ilgilendi. İnşallah bunu yapan veya yapanlar yakalanır ve adalet önüne çıkar. Kesinlikle bu işin takipçisi olacağız. Kısa sürede sonuç alınacağını düşünüyorum. Çünkü şahitler var. Suçlulara en büyük ceza neyse verilmeli. Türk adaletine güveniyorum” diye konuştu.

DHA

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