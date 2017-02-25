Alanya'da dövme turizmi

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde alternatif turizm arayışına giren bir dövme stüdyosunun sahibi; uçak bileti, konaklama ve dövme fiyata dahil olmak üzere paket halde 'dövme turizmi' uygulaması başlattı. Yurt dışından büyük rağbet gören uygulamayla geçen yıl 496 turist dövme yaptırmak için Alanya'ya geldi.

İlçede hizmet veren ve Avrupa'da birçok ödül alarak adını duyuran 'Cleopatra İnk Tattoo' adlı dövme stüdyosu işletmecisi, turizmde yaşanan krizin ardından alternatif arayışına girdi. Yurt dışında katıldıkları dövme yarışmalarında birçok derece kazanarak adını duyuran stüdyoya yurtdışından dövme teklifleri geldi. Bunları fırsata çevirmek amacıyla internet üzerinden dövme rezervasyonu sistemi kuran stüdyo, turistlere anlaşmalı oldukları tur şirketleriyle uçak ve otel konaklamasının içerisinde bulunduğu paket sunmaya başladı. Birkaç yıldır yapılan uygulama geçen yıl paket sistemiyle daha çok talep gördü. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği uygulamaya yurt içinden de talep geldi.

2016 YILINDA 496 TURİST GELDİ

Uygulamanın Avrupa'da ilgiyle karşılandığını belirten Cleopatra İnk Tattoo sahibi Cihat Doğan, turistlerin ülkelerinde yaptıracakları dövmenin maliyetine, aynı kalitede bir dövmeyi Alanya'da daha uygun fiyata yaptırabildiğini söyledi. Turistlerin kendilerini tercih etmelerinin nedeninin kalite ve ekonomik sebepler olduğunu belirten Cihat Doğan, "Biz bu dövme işini turizme uyarladık ve 'dövme turizmi' adı altında yurt dışında bizi takip edenlere hizmet sunmaya başladık. Uçak bileti, konaklama ve dövme fiyata dahil olmak üzere geliyorlar. Geçen yılki verilerimize baktığımızda 496 turist bu şekilde Alanya'ya gelerek dövme yaptırdı" dedi.

'AVRUPA'DA TANINIYORUZ'

Amaçlarının kötü giden turizme katkıda bulunmak olduğunu anlatan Cihat Doğan, "Biz de turizm çorbasında bir tuzumuz olsun istedik. Peki, yurt dışından bize nasıl ulaşıyorlar Avrupa'daki dövme fuarlarını geziyoruz. Avrupa'daki yarışmalarda 6 birincilik, ikincilik ve üçüncülüğümüz var. Bu sayede tanınırlığımız yüksek. Yurt dışındaki insanlar sosyal medya ve internet adresimizden bize ulaşarak rezervasyon yaptırıyor. Bu uygulamada şöyle bir memnuniyetimiz var; otelcisi, esnafı, herkes para kazanıyor. Çünkü bu turist Alanya'ya geliyor, ortalama 1 hafta dövmesi için burada tatilini yapıyor. Bu sırada restorana gidiyor, diskoya gidiyor, plaja gidiyor ve şehre bir katkı sağlıyor, yani herkes kazanıyor" diye konuştu.

'YURT İÇİ VE DIŞINDAN TALEP VAR'

Cihat Doğan, şöyle dedi:

"Bu hafta Siirt'ten ve Norveç'ten arkadaşımız dövme için geldi. Dövme kalitemizin yanı sıra Alanya'nın cazibesi büyük etken. Doğal güzelliği, tarihi, eğlence kültürü turistleri çok cezbediyor. Artık Alanya'nın havalimanının da olmasından dolayı herkes kolaylıkla gelebiliyor. Hatta haftada 2-3 kişi İstanbul'dan dövme için geliyor. Biz Alanya'yı ve Türkiye'yi yurtdışında elimizden gelen en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

HEM DÖVME HEM TATİL

Dövme yaptırmak için Norveç'ten gelen 25 yaşındaki Tonya Bankhous, aynı stüdyoya 12'nci dövmesini yaptırmak için geldiğini söyledi. Dövme için 5 yıldır Alanya'ya geldiğini belirten Bankhous, "5 yıldır tatil ve dövme için Alanya'ya geliyorum. Çünkü burası ucuz. Tek seferde hem tatilimi hem de dövmemi yaptırabiliyorum. Buraya geldiğimde dövmemi dizayn ediyorlar. Ben yapılacak olan çizimi görebiliyorum ve karar verebiliyorum. Çünkü buradaki kalite daha iyi ve daha ucuz. Dövmede bu iki şeyi bir arada bulmak zor" dedi

SİİRT'TEN DÖVME İÇİN GELDİ

Dövme yaptırmak için Siirt'ten gelen üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Hasan Bilgiç de "Siirt'te laboratuvar ve biyokimya okuyorum. 2 yıldır dövme yaptırmak istiyordum. İnternette yaptırabileceğim dövme bakıyordum. Araştırırken hem acısı hem de fiyatıyla ilgili sıkıntılarım oldu. Son olarak Instagram'da burayı buldum. Kendilerini arayıp konuştuğumda da çok yardımcı oldular ve zaten şehir dışından gelenlere bu tip bir uygulamaları olduğundan bahsettiler. Mesafeyle ilgili konuştuğumuzda ise fiyatta da yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ederim" diye konuştu.

DHA